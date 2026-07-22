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明華園進駐戲巢成活化新亮點 台南146處閒置公產翻身替市庫省35億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
鹽水市場三樓空間建置親子悠遊館。圖／台南市財稅局提供
鹽水市場三樓空間建置親子悠遊館。圖／台南市財稅局提供

台南市東區閒置多年的原舉重館，今年整建後由明華園戲劇總團進駐，轉型為「戲巢藝術館」，成為兼具展演、教育、傳承及文化觀光功能的新據點，也成為台南市政府推動公有資產活化的最新代表案例。市府統計，自2019年至今，透過跨局處媒合機制已成功活化146處市有房地，累計節省約35億元建置及維護成本，讓閒置空間重新發揮公共服務價值。

台南市財政稅務局表示，市府近年持續盤點閒置及低度利用的公有房地，依各機關需求透過跨局處媒合重新配置使用，活化類型涵蓋文化觀光、社會福利、辦公廳舍等多元用途，不僅減少閒置維護支出，也避免重複興建公共設施，提高公有資產使用效益。

其中，友愛市場二樓閒置空間已轉型為數位創生聚落，鹽水市場三樓打造親子悠遊館，新營醫院北門分院則透過促參方式，活化為台南市政府附設北門綜合長照機構，兼顧地方發展、育兒服務及高齡照護需求。

今年4月18日開幕試營運的戲巢藝術館，則是最新完成的活化成果。原為東區舉重館的建物閒置多年，經整建後引進國內知名歌仔戲團明華園戲劇總團進駐，打造結合展演、戲曲教育、文化傳承及觀光推廣的表演藝術基地，也為台南傳統藝術發展增添新平台。

財政稅務局也首度結合明華園，在5月於戲巢藝術館舉辦大型租稅及菸酒法令宣導活動，融合歌仔戲演出、親子互動與租稅教育，吸引不少民眾參與，為新場館營運打響知名度。

財政稅務局表示，公有資產活化不只是空間再利用，更著重提升公共服務效益。透過媒合機制有效整合供給與需求，讓有空間需求的機關能快速取得適當場域，降低新建工程及土地取得成本，同時減少閒置維護支出，達到開源節流、提升行政效率及永續治理等目標。

市長黃偉哲表示，市府秉持「做得更好，過得更好」的施政理念，持續透過跨機關合作與資源整合，將閒置空間轉化為符合市民需求的公共服務據點，不僅節省建設經費，也縮短公共建設推動時程，讓有限的公有資源創造最大的公共價值。

友愛市場二樓閒置空間蛻變為數位創生聚落。圖／台南市財稅局提供
友愛市場二樓閒置空間蛻變為數位創生聚落。圖／台南市財稅局提供

原台南舉重館整建後，引進著名歌仔戲團明華園戲劇總團進駐。圖／台南市財稅局提供
原台南舉重館整建後，引進著名歌仔戲團明華園戲劇總團進駐。圖／台南市財稅局提供

新營醫院北門分院透過促參方式轉型為台南市政府附設北門綜合長照機構。圖／台南市財稅局提供
新營醫院北門分院透過促參方式轉型為台南市政府附設北門綜合長照機構。圖／台南市財稅局提供

明華園 台南 藝術館

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