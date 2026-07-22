明華園進駐戲巢成活化新亮點 台南146處閒置公產翻身替市庫省35億

台南市東區閒置多年的原舉重館，今年整建後由明華園戲劇總團進駐，轉型為「戲巢藝術館」，成為兼具展演、教育、傳承及文化觀光功能的新據點，也成為台南市政府推動公有資產活化的最新代表案例。市府統計，自2019年至今，透過跨局處媒合機制已成功活化146處市有房地，累計節省約35億元建置及維護成本，讓閒置空間重新發揮公共服務價值。

台南市財政稅務局表示，市府近年持續盤點閒置及低度利用的公有房地，依各機關需求透過跨局處媒合重新配置使用，活化類型涵蓋文化觀光、社會福利、辦公廳舍等多元用途，不僅減少閒置維護支出，也避免重複興建公共設施，提高公有資產使用效益。

其中，友愛市場二樓閒置空間已轉型為數位創生聚落，鹽水市場三樓打造親子悠遊館，新營醫院北門分院則透過促參方式，活化為台南市政府附設北門綜合長照機構，兼顧地方發展、育兒服務及高齡照護需求。

今年4月18日開幕試營運的戲巢藝術館，則是最新完成的活化成果。原為東區舉重館的建物閒置多年，經整建後引進國內知名歌仔戲團明華園戲劇總團進駐，打造結合展演、戲曲教育、文化傳承及觀光推廣的表演藝術基地，也為台南傳統藝術發展增添新平台。

財政稅務局也首度結合明華園，在5月於戲巢藝術館舉辦大型租稅及菸酒法令宣導活動，融合歌仔戲演出、親子互動與租稅教育，吸引不少民眾參與，為新場館營運打響知名度。

財政稅務局表示，公有資產活化不只是空間再利用，更著重提升公共服務效益。透過媒合機制有效整合供給與需求，讓有空間需求的機關能快速取得適當場域，降低新建工程及土地取得成本，同時減少閒置維護支出，達到開源節流、提升行政效率及永續治理等目標。

市長黃偉哲表示，市府秉持「做得更好，過得更好」的施政理念，持續透過跨機關合作與資源整合，將閒置空間轉化為符合市民需求的公共服務據點，不僅節省建設經費，也縮短公共建設推動時程，讓有限的公有資源創造最大的公共價值。

友愛市場二樓閒置空間蛻變為數位創生聚落。圖／台南市財稅局提供

原台南舉重館整建後，引進著名歌仔戲團明華園戲劇總團進駐。圖／台南市財稅局提供