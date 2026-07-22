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歷經百年蛻變 台南321巷藝術聚落修復獲國家級肯定

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」（321巷藝術聚落）榮獲文化部第七屆國家文化資產保存獎「保存修復類」獎項，肯定文資保存與修復成果。圖／南市文化局提供
台南市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」（321巷藝術聚落）榮獲文化部第七屆國家文化資產保存獎「保存修復類」獎項，肯定文資保存與修復成果。圖／南市文化局提供

台南市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」（321巷藝術聚落）榮獲文化部第七屆國家文化資產保存獎「保存修復類」獎項，肯定台南多年來推動文化資產保存、修復與活化成果，也讓這座歷經百年歲月的歷史聚落，成為文化保存與城市發展兼顧的代表案例。

文化局表示，文化資產是城市最珍貴的歷史資本，市府長期投入文資保存，不僅修復建築，更希望讓文化資產重新融入市民生活，成為城市發展的重要力量；此次獲獎除肯定修復品質，也代表台南文化治理成果獲得國家級認可。

文化局提到，321巷官舍群自2012年啟動保存計畫，歷經調查研究、修復設計及藝術活化等階段，修復工程在2020年開工、2023年完工，完成2棟獨棟、8棟雙併官舍及附屬設施整體修復，完整保留聚落空間紋理，其中公園路321巷27號更是知名畫家郭柏川故居，兼具建築、美術、生活及都市發展等多重文化價值。

文資處則說，修復過程尊重不同時期留下的歷史痕跡，保留日治時期與戰後成功大學教授宿舍時代的生活印記，並優先使用舊建材及傳統工法，兼顧文化保存與環境永續；修復完成後，321巷藝術聚落已成為藝文展演重要場域，未來將持續結合展覽、文化體驗及旅宿等多元機能，打造兼具歷史底蘊與觀光魅力的文化據點。

台南321巷藝術聚落完整保留百年官舍歷史紋理，修復後兼具文化展演與藝文體驗功能，成為台南文化資產活化的重要據點。圖／南市文化局提供
台南321巷藝術聚落完整保留百年官舍歷史紋理，修復後兼具文化展演與藝文體驗功能，成為台南文化資產活化的重要據點。圖／南市文化局提供

台南 文化部 文化局

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