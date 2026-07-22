南市佳里仁愛國小通學步道完工 圍牆退縮翻轉人車爭道

台南市政府協助佳里區仁愛國小爭取670萬元經費，辦理仁愛國小第二期安南路通學步道整建工程，已於上月完工啟用，除了圍牆退縮，全新步道翻轉人車爭道，讓學子上下學更安全，落實「以人為本」交通理念。

教育局長鄭新輝指出，安全上下學路是學校持續改善的核心目標，仁愛國小主動釋出校地、將圍牆向內退縮，打造出寬達3公尺以上的專屬人行空間。同時整併管線、遷移影響動線的電線桿，並設置完善導盲設施與無障礙坡道。配置多層次綠化植栽、創意造型歇腳椅和大樹遮蔭，結合後方小停車場營造「公園意象」，讓通學步道在日間兼顧教學與社區停車秩序，晚間則變身居民休閒小公園，完美展現校園與社區共好理念。

仁愛國小校長蔡淑芬表示，此次通學步道工程學校主動釋出空間，也與鄰近居民多次溝通，完工後的通學步道不只減少了學校的安全死角，也提升對學童通學安全的保障。未來學校將配合西棟校舍拆除重建後，持續爭取第三期通學步道建置經費，完整建構校園周邊環狀的人本通行空間。

南市府指出，市府持續改善通學步道工程，積極爭取中央的經費挹注，自市長黃偉哲上任至今已投入約16億1300萬餘元，辦理123所學校的通學步道優化，規畫動線、重建步道舖面、優化家長接送區與交通設施，積極提升學童行走的安全性，提供社區居民安全舒適的步行空間。

南市佳里仁愛國小二期通學步道啟用，翻轉人車爭道，讓學子上下學更安全，落實「以人為本」交通理念。記者謝進盛／翻攝

南市佳里仁愛國小二期通學步道啟用，翻轉人車爭道，讓學子上下學更安全，落實「以人為本」交通理念。記者謝進盛／翻攝