黃偉哲率台南企業出訪波蘭 布局AI與智慧製造國際合作

台南市長黃偉哲出訪波蘭波美拉尼亞（Pomerania）省，率台南業者組隊展開密集的經貿交流行程，與經濟特區、科技園區、當地企業及在波台商等多方交流，全面拓展台南與波蘭在科技產業、智慧製造等領域的合作機會，並讓波蘭各界看見台南的產業實力。

黃偉哲表示，城市外交不只是官方互動，更重要的是創造具體且長遠的實質效益。他指出，波美拉尼亞省是波蘭重要的高科技發展重鎮，在半導體、智慧製造等方面發展快速，加上該省臨波羅的海，擁有重要港口及物流優勢，是波蘭重要的經濟發展節點，與台南產業布局有互補性，具備深化合作的良好基礎。

黃偉哲與台南企業參訪位在格但斯克（Gdansk）市的「波美拉尼亞經濟特區」，以及位於格丁尼亞（Gdynia）市的「波美拉尼亞科技園區」，並與當地自動化企業及科技業者深入交流，實地了解波蘭的產業發展現況。

黃偉哲表示，台南近年積極推動AI與智慧製造發展，協助企業導入智慧化生產、數位轉型及自動化設備應用，並持續打造完整的高科技產業聚落，提升企業競爭力。他表示，因全球AI與機器人產業快速發展，此次特別邀集台南企業赴波蘭參訪，盼透過實地交流與商務媒合，促成更多合作契機，拓展海外市場，以此帶動台南產業持續升級。

黃偉哲亦提及，隨著台灣波蘭商業協會將在當地設置AI機器人聯盟籌備處，他期盼能借重協會及理事長趙忠傑長期深耕台灣與波蘭所累積的人脈與資源，串聯台南隊、台灣隊與波蘭隊，推動在人工智慧等領域的實質合作。

格但斯克市、格丁尼亞市與旅遊城市索波特（Sopot）合稱波美拉尼亞省三聯市，為波蘭北部重要的都會區。格但斯克為該省省會及最大城，是波蘭現任總理圖斯克（Donald Tusk）的故鄉；格丁尼亞市為1920年代新建的港口城市，於今年慶賀建市百周年。

市長黃偉哲於工業機器人程式設計中心(Industrial Robot Programming Center)體驗VR實作訓練。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲率台南隊出訪波蘭拚產業合作新商機圖／台南市政府提供

波美拉尼亞發展署官員試戴台南企業斌視生產的眼鏡。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲率台南企業參訪波蘭自動化設備商TMA Automation。圖／台南市政府提供