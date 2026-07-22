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0625雨災擴大 南市胡麻災損救助新增善化等4區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
0625雨災擴大，南市胡麻災損救助新增善化等4區，每公頃現金救助3萬元。記者謝進盛／翻攝
0625雨災擴大，南市胡麻災損救助新增善化等4區，每公頃現金救助3萬元。記者謝進盛／翻攝

0625雨災胡麻農損擴大，台南災損救助新增善化、新市、安定及安南區等4區，即日起至8月3日受理現金救助申請，每公頃現金救助額度為3萬元。

台南市政府農業局表，6月下旬米克拉颱風帶來豪雨影響，造成南市胡麻植株浸水、倒伏及凋萎等災情。農業局依據農產業天然災害救助辦法適用氣象參數規定，日前向農業部爭取公告辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，第一波公告將軍區、仁德區及關廟區。

農業局今公告第二波，新增善化、新市、安定及安南區，累計共7行政區納入救助範圍。

農業局指出表示，凡符合救助資格的農友，請即日起8月3日（假日得不受理）向土地所在地區公所提出現金救助申請；有低利貸款需求者，可向所在地農會、漁會信用部或全國農業金庫辦理申貸。

農業局長馮祥勇表示，本次胡麻災損救助係依各區公所災害速報資料，以及6月25日至26日期間24小時累積雨量達200毫米以上等適用氣象參數條件，向中央爭取公告辦理。經第一波公告將軍區、仁德區及關廟區後，農業局持續彙整各區災情資料，再成功爭取善化區、新市區、安定區及安南區納入第二波公告救助範圍，讓更多受災農友獲得協助。如後續仍有符合救助條件的行政區，農業局將持續蒐整災情資料，協助向農業部爭取公告救助。

農業局表示，本次胡麻每公頃現金救助額度為3萬元，請上述4區符合資格農友，於受理期限內攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本等文件向土地所在地公所申請；如屬承租土地者，須檢附有效期間內的土地委託經營或租賃契約書，以利公所審查。

0625雨災擴大，南市胡麻災損救助新增善化等4區，每公頃現金救助3萬元。記者謝進盛／翻攝
0625雨災擴大，南市胡麻災損救助新增善化等4區，每公頃現金救助3萬元。記者謝進盛／翻攝

0625雨災擴大，南市胡麻災損救助新增善化等4區，每公頃現金救助3萬元。記者謝進盛／翻攝
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災損 台南 農業部

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