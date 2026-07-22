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阿里山鄒族小米祭遊子返鄉團圓迎「過年」 文化傳承凝聚部落情感

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，楊氏家族主祭凝神挑選金黃小米留存祭屋，傳承鄒族文化祭儀。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，楊氏家族主祭凝神挑選金黃小米留存祭屋，傳承鄒族文化祭儀。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，昨起在達邦、特富野兩大傳統部落展開，這場被視為鄒族「過年」的祭儀，吸引眾多在外工作、求學及成家的族人返鄉團聚，共同迎接一年一度文化盛典。族人穿上傳統服飾，依循祖先流傳的祭儀，透過祭祀、分享與家族聚會，延續珍貴的文化精神。

小米是鄒族最重要的糧食作物，從播種、除草到收穫、入倉，都伴隨著完整祭儀，其中每年7、8月舉行的Homeyaya最具代表性，主要祭祀掌管小米生長的粟女神，感謝豐收恩澤，也藉此凝聚家族與部落向心力。過去整套祭典長達1個月，如今因生活型態改變，已縮短為1至2天完成。

祭典日期由達邦、特富野兩大社長老依當年小米成熟情況決定，再通知各小社參與。依照傳統，小社須先完成祭儀，再返回大社參加本家祭典，象徵遵循粟女神巡視部落順序，展現鄒族緊密的氏族制度。

祭典前，家族會準備祭品、酒食與豬肉，並以艾草淨化祭儀器物及住家，同時遵守禁食與禁忌。祭典前一晚，長老守候禁忌之屋迎接粟女神降臨；天亮後前往小米田採收初穗，向神靈報告收成，隨後全族共同祭拜、分享祭品，再展開各氏族間互訪，透過祝福、共食與交流，強化彼此情誼。

Homeyaya除了感謝天地，也肩負文化教育功能。過去祭典後，長老會帶領青年吟誦族群史詩、傳唱戰歌，講述祖先歷史與部落精神，將文化一代代傳承。雖部分傳統因時代變遷逐漸消失，但近年不少部落重新恢復舊有儀式，希望找回族群共同記憶。

今年返鄉參與祭典的族人，前往達邦阿里山鄒族自然與文化中心參觀中研院民族學研究所策辦的「maine’e．鄒．回家」共作展。展覽展出中研院典藏逾半世紀鄒族珍貴文物，結合部落長老私人收藏及口述紀錄，讓文物首次回到原鄉展出。「maine’e」在鄒語中意為「回家」，象徵文物返鄉，重新連結族人、文化與土地。

在少子化與現代化衝擊下，族人更加珍惜每年返鄉參與Homeyaya的機會。透過祭祀、共食、互訪及文物返鄉，不僅維繫家族情感，也讓鄒族文化與信仰持續薪火相傳，守護部落最珍貴的文化資產。

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，虔誠準備家族祭器，承載祖靈庇佑與信仰。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，虔誠準備家族祭器，承載祖靈庇佑與信仰。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，主祭挑選飽滿金黃小米準備放入祭屋，以對大地的敬意傳承鄒族文化。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，主祭挑選飽滿金黃小米準備放入祭屋，以對大地的敬意傳承鄒族文化。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，虔誠準備家族祭器，承載祖靈庇佑與信仰。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，虔誠準備家族祭器，承載祖靈庇佑與信仰。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，長老凝神帶領青年編製祭祀物件，世代交替間，再現文化傳承的感動。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，長老凝神帶領青年編製祭祀物件，世代交替間，再現文化傳承的感動。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，精心準備小米女神的祭品，凝結族人對大地的感謝與文化傳承。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，精心準備小米女神的祭品，凝結族人對大地的感謝與文化傳承。圖／達邦社楊志剛提供

嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，是家族內部的神聖祈福，彼此真摯祝福後，圍坐共商部落文化盛事。圖／達邦社楊志剛提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族年度重要祭典「Homeyaya（小米收穫祭）」，是家族內部的神聖祈福，彼此真摯祝福後，圍坐共商部落文化盛事。圖／達邦社楊志剛提供

小米 阿里山 鄒族

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