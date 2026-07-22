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工期估10年！台南善化鐵路擬改高架化 地方喊增建停車場

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南善化火車站規畫高架改建，影響未來地方發展巨大，市府交通局昨開可行性說明會。記者周宗禎／攝影
台南善化火車站規畫高架改建，影響未來地方發展巨大，市府交通局昨開可行性說明會。記者周宗禎／攝影

台南善化鐵路立體化案昨辦可行性研究地方說明會，市府表示，評估認為採高架方式較為可行，居民希望能藉此廣設停車空間，也憂心未來工程須拆陸橋時會有交通黑暗期；交通局表示，相關建議都納入考量。

交通局指出，鐵路高架規畫北起苓仔林平交道以北五三○公尺，南至目加溜灣陸橋下，總長約三點三公里，沿線可撤除苓仔林、小新營路、坐駕里路共三處平交道，並拆除光文陸橋、大成陸橋，善化車站維持原地高架，捷運深綠線規畫在附近設站，如何對接也一併納入考量。

昨近百民眾參加在善化區公所辦的鐵路立體化可行性研究地方說明會，交通局指出，目前商業等活動集中鐵路西側，會將善化車站周邊高度發展區域納入鐵路高架範圍，將能加速鐵路東側發展，預估全案獲交通部核定後須四年前置作業，施工則須六年，總經費初估約一三一億多元。

副議長林志展、議員李文俊說，盼善化車站後站區域一併改善；小新里長黃瑞芳說，市區停車一位難求，建議高架鐵道下廣設停車場；住當地四十多年的彭姓居民說，開發的土地希望有運動空間、少子化托育中心、長照，也規畫大型立體停車空間。

車站附近居民說，擔心施工期間對當地交通衝擊，影響通勤。朱姓居民說，西港、佳里、玉井等地居民都到善化搭火車，應搭配公車運輸。

交通局副局長熊萬銀說，因大成陸橋與高架衝突，要先拆除，變成平交道，勢必會有一段交通黑暗期，會配合台鐵審查意見修正報告書，取得共識以及行政作業完備後，提送交通部審議、爭取中央支持。

捷運 交通部 台南 鐵路高架化 停車場

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