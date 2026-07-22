工期估10年！台南善化鐵路擬改高架化 地方喊增建停車場

北市環保局在各大觀光景點、商圈及夜市等高人流地區，仍設有垃圾桶。有商圈直言，曾放過垃圾桶，結果家戶垃圾滿溢，環境更髒亂。也有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但也要收得勤快，避免髒亂加劇。

2026-07-22 00:00