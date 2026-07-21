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元智大學強化半導體人才培育獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
Siemens、茂泰科技捐贈元智大學 EDA 軟體，攜手深化半導體人才培育。圖／元智大學提供
Siemens、茂泰科技捐贈元智大學 EDA 軟體，攜手深化半導體人才培育。圖／元智大學提供

因應全球半導體產業快速發展與人才需求提升，元智大學近年布局半導體教育與研究發展，透過成立半導體中心，整合校內跨領域教學研究資源，打造從人才培育、技術研究到產學合作的完整發展體系。電機工程學系今日舉辦「Siemens／茂泰科技EDA軟體資源捐贈暨產學交流活動」，導入國際級EDA（電子設計自動化）軟體資源，進一步強化IC設計教學與研究能量，培育符合產業需求的半導體專業人才。

元智大學校長廖慶榮出席見證這場交流，Siemens Sr. Director, Global Partner. Juan Chapa、茂泰科技總經理蔡奉文等產業代表都到場，展現產學攜手推動半導體人才培育的共同願景。

校方表示，隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進封裝及5G、6G通訊技術快速發展，半導體產業對高階工程人才需求持續增加。電子設計自動化（EDA）工具已成為晶片設計、功能驗證、系統模擬及電子系統開發的重要核心技術；此次導入的Siemens EDA軟體，未來將應用於元智大學電機工程學系IC設計、邏輯驗證、電子系統設計等課程與研究，讓學生在校期間即可接觸業界標準工具與實際開發流程，提升實務能力並縮短學用落差。

元智大學近年積極投入半導體人才培育，除成立半導體中心，整合校內電機、資訊、工程及相關領域教學研究資源，也持續推動半導體相關課程、實驗設備建置及產學合作，培養具備跨域整合能力的科技人才。透過學校與企業合作導入產業資源，學生能更貼近半導體產業最新技術發展，提升投入高科技產業的競爭力。

廖慶榮表示，半導體產業是台灣具國際競爭力的重要產業，而人才培育則是支撐產業永續發展的關鍵。元智大學長期重視科技人才培育，透過企業提供先進技術資源與實務支持，讓學生能在學習階段掌握產業趨勢，培養面對未來科技挑戰所需的專業能力。

電機通訊學院副院長鄭穎仁指出，此次捐贈的不僅是一套軟體工具，更是學生接軌國際半導體產業的重要學習平台，透過Siemens EDA工具與業界開發流程導入，學生可累積晶片設計與驗證實作經驗，進一步提升專業能力，也強化元智大學在半導體教育上的特色與優勢。

茂泰科技表示，企業長期關注科技人才培育與產學合作，此次協助導入EDA工具資源，希望透過與學校合作，支持高等教育發展，培育更多符合產業需求的工程人才，為台灣半導體及電子產業注入新動能。

電機系林鴻文老師介紹貴重儀器實驗室。圖／元智大學提供
電機系林鴻文老師介紹貴重儀器實驗室。圖／元智大學提供

廖慶榮校長（左2）頒感謝狀予Siemens、茂泰科技，感謝企業支持人才培育與教育發展。圖／元智大學提供
廖慶榮校長（左2）頒感謝狀予Siemens、茂泰科技，感謝企業支持人才培育與教育發展。圖／元智大學提供

元智大學通訊研究中心黃正光主任介紹向量網路分析儀VNA。圖／元智大學提供
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元智大學 半導體 軟體

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