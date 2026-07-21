快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台南首摘米其林星級餐廳！「予島 YuDao」橫掃米其林三大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新入選─Musa泰國料理。圖／店家粉專
新入選─Musa泰國料理。圖／店家粉專

國際美食評鑑《米其林指南》今（21）日公布2026年餐廳名單，台南美食迎來歷史性突破。位於漁光島的「予島 YuDao」首度入選即一舉拿下「米其林一星」、「米其林綠星」及特別獎「年度開業大獎」三項殊榮，成為台南首家米其林星級餐廳，也締造初次入選便橫掃三大獎項的亮眼紀錄。

統計今年《米其林指南》評選結果，台南共有1家星級餐廳、30家必比登推介及30家入選餐廳；其中「Musa」及「土城海產店」為今年新入選餐廳，展現台南餐飲多元且深厚的實力。

市長黃偉哲表示，「予島 YuDao」同時榮獲米其林一星、綠星及年度開業大獎，代表其不僅擁有卓越料理水準，也在永續理念、在地食材運用及餐飲創新上獲得國際肯定，為台南餐飲發展寫下嶄新里程碑。

主廚楊柏偉在頒獎典禮上感性表示，一次獲得三項殊榮讓人感到非常不真實，感謝團隊、一路支持的餐飲前輩、家人及太太，也感謝米其林的肯定，未來將持續透過料理呈現台灣不同的風土滋味，帶給更多人感動。

觀光旅遊局長林國華表示，今年新入選的「Musa」位於中西區，以道地泰國街頭風味結合現代餐飲空間，深受年輕族群喜愛；安南區的「土城海產店」則以新鮮海產及道地料理聞名，是許多饕客必訪名店，歡迎民眾前往品嚐。

觀旅局指出，市府已同步更新「2026台南米其林美食地圖」，串聯星級餐廳、必比登推介及入選店家，邀請國內外旅客跟著《米其林指南》探索台南美食魅力，感受府城兼具傳統與創新的飲食文化。

星級餐廳─予島 YuDao。圖／店家官網
星級餐廳─予島 YuDao。圖／店家官網

新入選─土城海產店。圖／店家提供
新入選─土城海產店。圖／店家提供

米其林 台南 黃偉哲

延伸閱讀

新竹、台南「米其林星星」首度破蛋 鮨安主廚：新竹不是美食沙漠

2026米其林星級餐廳公布 新竹縣「鮨安」、台南「予島」摘一星

2026米其林餐廳出爐 榜單出現10家新面孔、這縣市首摘星

2026米其林摘星餐廳曝！中山區穩居米其林熱區 這縣市擺脫美食沙漠

相關新聞

台南首摘米其林星級餐廳！「予島 YuDao」橫掃米其林三大獎

國際美食評鑑《米其林指南》今（21）日公布2026年餐廳名單，台南美食迎來歷史性突破。位於漁光島的「予島 YuDao」首度入選即一舉拿下「米其林一星」、「米其林綠星」及特別獎「年度開業大獎」三項殊榮，成為台南首家米其林星級餐廳，也締造初次入選便橫掃三大獎項的亮眼紀錄。

斗六西市場拆除成選戰焦點 林聖爵四度鞠躬道歉：不再提拆除

雲林縣斗六市西市場拆除案大轉彎，斗六市長林聖爵日前宣布規畫拆除重建複合式商業大樓，引發攤商及地方強烈反彈，甚至掀起反拆連署，市場去留成為下屆斗六市長選戰攻防焦點。市公所今天再度召開說明會，林聖爵四度向攤商鞠躬道歉，宣布「不會再提拆除」，將朝改善活化方向規畫，利用2個月時間充分蒐集各界意見。

台南仁德藝姿舞集成立30年到歐盟藝術節巡演 明晚先免費公演回饋鄉親

台南仁德藝姿舞集成立30年，即將前往歐盟參與四個國際藝術節的巡演，明晚7時先在仁德區一甲忠義宮舉辦「西葡藝術節巡演行前公演」，歡迎鄉親與各地民眾觀賞。

烤鰻達人楊承樺採購5公噸雲林鰻魚 拍攝養鰻影片以行動助農

適逢7月26日日本夏季「土用丑日」鰻魚消費旺季前夕，去年因鰻魚放養量增加，加上大陸鰻魚搶攻日本市場衝擊下，今年鰻價每公斤約僅250元走向平價，為讓民眾吃到台灣最優質鰻魚，北港旅北鰻魚料理專賣業者楊承樺今天前往口湖產地採購5公噸鰻魚，並帶領店員廚師體驗養鰻環境，以行動支持家鄉優鰻。

全台首張高溫微型保險上路！台南弱勢免費納保 熱傷害住院可賠1萬元

為守護弱勢、完善社會安全網，台南市政府持續推動微型保險及微型火災不便費用保險，透過公私協力，由保險公司及慈善團體全額捐助保費，提供弱勢族群免費保障。社會局表示，截至今年7月，台南市微型保險累計投保超過8.8萬人次，保費贊助金額逾1128萬元。今年7月更推出全台首張「高溫微型保險」，提高弱勢族群面對極端氣候的保障。

嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉

副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。