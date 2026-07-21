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斗六西市場拆除成選戰焦點 林聖爵四度鞠躬道歉：不再提拆除

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市西市場因無使用執照，且主結構老化、耐震能力不足，市長林聖爵日前宣布規畫拆除興建複合型商業大樓，引起地方反對聲浪，市公所今再度召開說明會，林聖爵四度跟攤商鞠躬道歉，強調從今以後不會再提拆除。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場因無使用執照，且主結構老化、耐震能力不足，市長林聖爵日前宣布規畫拆除興建複合型商業大樓，引起地方反對聲浪，市公所今再度召開說明會，林聖爵四度跟攤商鞠躬道歉，強調從今以後不會再提拆除。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市西市場拆除案大轉彎，斗六市長林聖爵日前宣布規畫拆除重建複合式商業大樓，引發攤商及地方強烈反彈，甚至掀起反拆連署，市場去留成為下屆斗六市長選戰攻防焦點。市公所今天再度召開說明會，林聖爵四度向攤商鞠躬道歉，宣布「不會再提拆除」，將朝改善活化方向規畫，利用2個月時間充分蒐集各界意見。

斗六西市場位於市中心，鄰近斗六火車站、太平老街及雲中街文創聚落，啟用數十年，是不少老斗六人的共同記憶。不過，市場建物迄今沒有使用執照，主體結構老化、耐震能力不足，電線管路凌亂、排水系統老舊，屋頂漏水、通風採光不佳等問題長年未解，改善需求迫切。

市公所日前提出西市場現代化轉型方案，包括拆除重建複合式商業大樓，保留部分舊建築、結合新建物等方案，希望改善市場環境，卻引發地方反對聲浪，不少攤商及民眾認為，東市場已拆除，如今連西市場也面臨拆除，恐讓斗六老市場文化逐漸消失，發起連署反對，拆除議題也迅速延燒至地方選戰。

市公所今天再度舉辦說明會，林聖爵四度向攤商鞠躬致歉。他表示，這段時間聽取民意後，約有8成攤商支持修復、不支持拆除，他虛心接受意見，並當場承諾，「拆除的事情，從今以後我不會再提。」話一說完，現場立即響起掌聲。

林聖爵表示，將以改善活化取代拆除重建，並利用2個月時間持續蒐集攤商及市民意見，透過充分溝通，尋求兼顧市場安全、營運及歷史記憶的改善方案。

市公所表示，西市場後續將採適切整修工法，在不影響攤商營運及兼顧公共安全前提下，逐步推動市場活化，包括改善地坪、建置雨汙水分流及油水分離設施，解決積水及濕滑問題；同步改善屋頂漏水、汰換老舊電線、辦理主結構耐震補強、公廁及汙水系統更新，進行分區美化、空間營造、環境優化及通風系統改善，全面提升市場環境品質。

市公所指出，今天的說明會是西市場活化規畫的第一場說明會，預計下個月再召開第二場，持續蒐集攤商及市民意見，待凝聚共識後，再提出完整活化方案。

雲林縣斗六市西市場因無使用執照，且主結構老化、耐震能力不足，市長林聖爵日前宣布規畫拆除興建複合型商業大樓，引起地方反對聲浪，市公所今再度召開說明會，林聖爵四度跟攤商鞠躬道歉。圖／讀者提供
雲林縣斗六市西市場因無使用執照，且主結構老化、耐震能力不足，市長林聖爵日前宣布規畫拆除興建複合型商業大樓，引起地方反對聲浪，市公所今再度召開說明會，林聖爵四度跟攤商鞠躬道歉。圖／讀者提供

雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，至今依舊保留日治木構造風格，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，至今依舊保留日治木構造風格，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，至今依舊保留日治木構造風格，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場啟用至今已逾數十年，至今依舊保留日治木構造風格，是不少老斗六人的共同記憶。圖／斗六市公所提供

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