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雲林1男染日本腦炎 衛生局加強病媒蚊監測

中央社／ 雲林縣21日電

雲林縣傳出有日本腦炎確診病例，衛生局說，男子有中風病史，2日走路明顯不穩、眼神渙散，目前在加護病房治療；經查住家附近有鴿舍，衛生局已設置誘蚊燈加強監測。

疾管署今天公布國內新增3例日本腦炎確定病例，居住地分別位於桃園市蘆竹區2例及雲林縣口湖鄉1例，均為男性。

雲林縣衛生局長曾春美表示，口湖鄉一名男子（50多歲）有中風病史，其家人2日發現男子走路明顯不穩、眼神渙散，有嘔吐感及無力症狀，由家人通知119救護車載至嘉義長庚醫院急診觀察，隔天轉至加護病房，目前仍在加護病房治療中。

曾春美說，該名男子為雲林縣今年首例日本腦炎個案，目前同住家人健康狀況良好，疫調發現個案住家附近約50公尺處有鴿舍。衛生局已掛燈防治、加強病媒蚊監測，並對家人完成衛教。

雲林縣衛生局提醒，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑。

衛生局 日本腦炎 病媒蚊

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