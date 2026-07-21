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烤鰻達人楊承樺採購5公噸雲林鰻魚 拍攝養鰻影片以行動助農

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國產鰻魚外銷受挫，國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並深入產地拍攝職人養鰻過程「一尾鰻魚的旅程」代為宣揚促銷，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影
國產鰻魚外銷受挫，國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並深入產地拍攝職人養鰻過程「一尾鰻魚的旅程」代為宣揚促銷，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影

適逢7月26日日本夏季「土用丑日」鰻魚消費旺季前夕，去年因鰻魚放養量增加，加上大陸鰻魚搶攻日本市場衝擊下，今年鰻價每公斤約僅250元走向平價，為讓民眾吃到台灣最優質鰻魚，北港旅北鰻魚料理專賣業者楊承樺今天前往口湖產地採購5公噸鰻魚，並帶領店員廚師體驗養鰻環境，以行動支持家鄉優鰻。

口湖第二鰻蝦生產合作社理事也是養鰻業者吳嘉峰表示，2022至2024年間台灣鰻魚產量減少，使得日本將鰻魚進貨需求轉往大陸，不料，大陸藉機壓低鰻價，以低於台灣每公斤100多元的低價，削價競爭，使本產鰻外銷訂單驟減，加上極端氣候，天氣冷熱不定，鰻魚食慾大受影響，讓育成率也略減約一、二成，業者均感無奈。

吳嘉峰指出，受外銷競爭及氣候影響，台灣鰻魚大量轉往內銷市場及加工，但國內市場供過於求，價格難有起色，目前產地價平均每公斤200至250元，幾乎等於成本價，沒什麼利潤可言，盡管目前已比對岸便宜約近百元，第二鰻合社代表也曾出面和日方協商，期以鰻苗與成鰻相互交易，爭取出口，但迄今仍獲未日方下文，讓鰻魚養殖挑戰更嚴峻。

旅北的北港子弟楊承樺，在台北經營「板前屋」鰻魚料理專賣公司，鑑於家鄉雲林口湖的養鰻業面臨困境，今天以高於產地價50元的價格，採購5公噸鰻魚，期能拋磚引玉，讓國人享用到世界級的優質鰻魚。

同時，也帶領鰻魚飯師傅和員工換上青蛙裝，走入鰻池體驗收成抓鰻及分篩分級的養鰻過程，並請來專業攝影師透過鏡頭詳細紀錄雲林鰻魚從養殖、捕撈、分級的過程，藉以宣揚口湖優鰻。

雲林副縣長陳璧君指出，雲林是台灣鰻魚主產地，年產量逾800公噸占約全國六成，集中在口湖鄉，楊承樺帶領團隊深入產地完整記錄從清晨捕撈活鰻、規格分級到出口的實況，不僅是一次難得的產業直擊，更讓外界看見雲林漁民在水質控制、養殖管理上所累積的頂級職人實力，用心良苦。

楊承樺也表示，從事多年鰻魚料理製作，包括烤活鰻等曾用過無數的鰻魚，但還是口湖鰻更加肥美鮮嫩，尤其鰻衣（皮）飽滿豐潤，營養、口感優於其他國內外產地。

他說，鰻魚從鰻苗到養成上市養殖期很長，所投入的用料、管理、電力、人力及防疫成本相當大，近年國內吃鰻風氣漸盛，因此希望透過「一尾鰻魚的旅程」實地訪視影片，讓大家了解每一口美味佳餚背後的艱辛，希望用行動採購支持家鄉，讓國內享受雲林頂級優鰻。

國產鰻魚外銷受挫，國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸鰻魚，並拍攝「一尾鰻魚的旅程」宣傳促銷，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影
國產鰻魚外銷受挫，國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸鰻魚，並拍攝「一尾鰻魚的旅程」宣傳促銷，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影

國內烤鰻達人楊承樺強調多年來使用過無數各地鰻魚，但仍以雲林口湖鰻魚的品質、口感最優。記者蔡維斌／攝影
國內烤鰻達人楊承樺強調多年來使用過無數各地鰻魚，但仍以雲林口湖鰻魚的品質、口感最優。記者蔡維斌／攝影

國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並深入產地拍攝從鰻池到餐桌美食「一尾鰻魚的旅程」，以行動支持鰻農。圖／雲林縣政府提供
國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並深入產地拍攝從鰻池到餐桌美食「一尾鰻魚的旅程」，以行動支持鰻農。圖／雲林縣政府提供

國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並帶領團隊換上青蛙裝，深入產地拍攝職人養鰻過程「一尾鰻魚的旅程」，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影
國內烤鰻達人楊承樺回家鄉雲林採購5噸活鰻，並帶領團隊換上青蛙裝，深入產地拍攝職人養鰻過程「一尾鰻魚的旅程」，以行動支持鰻農。記者蔡維斌／攝影

鰻魚 雲林 日本

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