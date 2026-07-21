全台首張高溫微型保險上路！台南弱勢免費納保 熱傷害住院可賠1萬元

為守護弱勢、完善社會安全網，台南市政府持續推動微型保險及微型火災不便費用保險，透過公私協力，由保險公司及慈善團體全額捐助保費，提供弱勢族群免費保障。社會局表示，截至今年7月，台南市微型保險累計投保超過8.8萬人次，保費贊助金額逾1128萬元。今年7月更推出全台首張「高溫微型保險」，提高弱勢族群面對極端氣候的保障。

社會局在市政會議報告表示，微型保險主要提供低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、特殊境遇家庭、弱勢兒少、中低收入老人及符合資格的新住民等族群意外身故及失能保障，保額依身分別提供10萬元至50萬元不等，全數保費由民間指定捐款支應，民眾無須負擔任何保費。

社會局提到，因應極端高溫日益頻繁，台南市攜手南山人壽，今年7月推出全台首張「高溫微型保險」，針對15歲至75歲低收入戶、中低收入戶，以及65歲至75歲領取中低收入老人生活津貼者，由社會局主動協助投保，保費全額由南山人壽慈善基金會捐助。若因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲1萬元定額理賠，提供弱勢族群面對極端氣候時，能有更即時的保障。

社會局指出，微型保險自開辦後，歷年已理賠81件、金額逾2200萬元。此外，台南市自2024年起試辦微型火災不便費用保險，提供低收入戶及中低收入戶火災事故定額補助，協助受災家庭減輕衝擊，累計投保逾3.4萬人，將持續擴大納保對象、媒合民間資源，並透過區公所加強宣導，強化弱勢家庭風險保障。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持市政會議時表示，微型保險是社會救助的重要延伸，透過保險機制補足現行福利制度缺口，協助弱勢家庭因應突發事故。尤其是今年7月起，台南率全國之先與壽險業合作推出「高溫微型保險」，展現市府在社會救助政策與時俱進的企圖心。

趙卿惠於會中請社會局持續媒合更多慈善資源投入，鼓勵更多保險公司響應參與，提高保障涵蓋率與保障額度，讓更多弱勢民眾受惠。