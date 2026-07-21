雲林營養午餐免費照顧逾5萬師生 每餐食材62元

雲林縣115學年度起全縣公立國中小學營養午餐免費，追加2.6億元預算，每餐食材62元，照顧全縣逾5萬名教職員工生。民進黨雲林縣議員洪如萍建議將政策擴及公私立幼兒園，要求縣府評估可行性。

雲林縣長張麗善今年1月宣布，從115學年度起全縣公立國中小學營養午餐免費，雲林縣議會今天召開臨時會，由教育處長邱孝文報告國中小免費營養午餐籌辦及配套措施。

邱孝文表示，讓學生不因餐費問題而影響就學與營養品質，同時舒緩家長的經濟生活負擔，因此從115學年度起，全額補助雲林縣國中小學生及全體教職員工的午餐費用，照顧全縣5萬178位教職員工生。

邱孝文指出，原本各校訂定營養午餐費用800元到1000元不等金額，現在由縣府全額補助，預估115年度需新台幣2.6億元，116年度預算編列8億元。

雲林縣府要求學校需全面採用在地食材且需符合3章1Q生鮮食材，提升菜單豐富度，而每名學生每餐食材費用為62元，至於廚工和營運費，縣府另外編列預算支付。

雲林縣目前有13名公職營養師將分區駐點，輔導各級學校、廚房環境衛生維護等，督促學校務必每天中午前將午餐相關資訊登載於教育部校園食材登錄平台，同時跨局處查驗廠商，為營養午餐把關。

洪如萍認為，營養午餐是好的政策，盼政策向下延伸到公私立幼兒園；建議縣府在提升品質之時，應注意管控剩食量，確保菜色皆為學生喜愛。