快訊

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林營養午餐免費照顧逾5萬師生 每餐食材62元

中央社／ 雲林縣21日電

雲林縣115學年度起全縣公立國中小學營養午餐免費，追加2.6億元預算，每餐食材62元，照顧全縣逾5萬名教職員工生。民進黨雲林縣議員洪如萍建議將政策擴及公私立幼兒園，要求縣府評估可行性。

雲林縣長張麗善今年1月宣布，從115學年度起全縣公立國中小學營養午餐免費，雲林縣議會今天召開臨時會，由教育處長邱孝文報告國中小免費營養午餐籌辦及配套措施。

邱孝文表示，讓學生不因餐費問題而影響就學與營養品質，同時舒緩家長的經濟生活負擔，因此從115學年度起，全額補助雲林縣國中小學生及全體教職員工的午餐費用，照顧全縣5萬178位教職員工生。

邱孝文指出，原本各校訂定營養午餐費用800元到1000元不等金額，現在由縣府全額補助，預估115年度需新台幣2.6億元，116年度預算編列8億元。

雲林縣府要求學校需全面採用在地食材且需符合3章1Q生鮮食材，提升菜單豐富度，而每名學生每餐食材費用為62元，至於廚工和營運費，縣府另外編列預算支付。

雲林縣目前有13名公職營養師將分區駐點，輔導各級學校、廚房環境衛生維護等，督促學校務必每天中午前將午餐相關資訊登載於教育部校園食材登錄平台，同時跨局處查驗廠商，為營養午餐把關。

洪如萍認為，營養午餐是好的政策，盼政策向下延伸到公私立幼兒園；建議縣府在提升品質之時，應注意管控剩食量，確保菜色皆為學生喜愛。

營養午餐 雲林 張麗善

延伸閱讀

每餐75元 免費營養午餐新北將上路

新北：免費營養午餐將上路 疑慮油品一律不用

借鏡韓國兼顧質量 團膳業者：盼有分量、定價彈性機制

營養午餐剩食多 「大人期待高於孩子想望」

相關新聞

台南仁德藝姿舞集成立30年到歐盟藝術節巡演 明晚先免費公演回饋鄉親

台南仁德藝姿舞集成立30年，即將前往歐盟參與四個國際藝術節的巡演，明晚7時先在仁德區一甲忠義宮舉辦「西葡藝術節巡演行前公演」，歡迎鄉親與各地民眾觀賞。

烤鰻達人楊承樺採購5公噸雲林鰻魚 拍攝養鰻影片以行動助農

適逢7月26日日本夏季「土用丑日」鰻魚消費旺季前夕，去年因鰻魚放養量增加，加上大陸鰻魚搶攻日本市場衝擊下，今年鰻價每公斤約僅250元走向平價，為讓民眾吃到台灣最優質鰻魚，北港旅北鰻魚料理專賣業者楊承樺今天前往口湖產地採購5公噸鰻魚，並帶領店員廚師體驗養鰻環境，以行動支持家鄉優鰻。

全台首張高溫微型保險上路！台南弱勢免費納保 熱傷害住院可賠1萬元

為守護弱勢、完善社會安全網，台南市政府持續推動微型保險及微型火災不便費用保險，透過公私協力，由保險公司及慈善團體全額捐助保費，提供弱勢族群免費保障。社會局表示，截至今年7月，台南市微型保險累計投保超過8.8萬人次，保費贊助金額逾1128萬元。今年7月更推出全台首張「高溫微型保險」，提高弱勢族群面對極端氣候的保障。

嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉

副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。

副總統蕭美琴代總統赴嘉義揭匾 喊話預算速審議落實照顧

副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，除為地方信仰祈福，也向鄉親重申政府國家安全、經濟發展及社會照顧三大施政方向，強調嘉義是無人機產業重鎮，並盼立法院盡速完成預算審議，讓各項照顧政策順利推動。

網友曬阿姆斯特丹機場市長排隊照 釣出黃偉哲留言：哈哈是我啦

有網友在社群平台分享在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機，未料意外拍到台南市長黃偉哲，網友眼尖認出而引起熱議。黃偉哲本人也現身留言區幽默回應「哈哈，是我啦！」證實照片中的人正是自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。