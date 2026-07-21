嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉

副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。

鹿滿社區發展協會表示，鹿麻產車站由社區承租活化初期，旅客多半只是上廁所、拍張照，停留不到10分鐘。為了延長遊客停留時間，社區決定讓秋田犬「波吉」擔任實習站長，利用牠溫馴、呆萌又親人的個性接待旅客，意外掀起話題。

協會說，波吉約2歲，平時住在鹿滿村，並非住在車站，每天依照火車班次「值勤」，暑假期間每天上午約9時30分至11時、下午3時至4時30分上班，其餘時間則以周末、假日為主。每逢車站舉辦活動，波吉更是從不缺席。

理事長林乙均說，當初靈感來自日本秋田犬「忠犬八公」守護車站的故事，希望打造屬於鹿麻產車站的萌經濟，讓遊客除了欣賞老車站，也能與站長互動，增加停留時間，實際上確實吸引不少人專程前來朝聖。

社區也以波吉推出明信片、鑰匙圈、冰箱貼、胸針及貼圖等周邊商品，還結合牠「不想上班、但想領薪水」等逗趣設定，成為人氣商品，讓波吉成為鹿麻產車站最具代表性的觀光亮點。

蕭美琴此次參訪鹿麻產車站時，與波吉互動約5、6分鐘，不僅親自餵食，還堅持與波吉自拍。協會人員透露，蕭美琴事後用餐時還笑說「我今天終於跟波吉站長自拍」看得出十分喜愛這位萌站長，也讓波吉再次成為全場焦點。

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站並與萌站長波吉熱情互動，右為社區理事長也是飼主林乙均。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴與鹿麻產車站萌站長波吉自拍，後方右起立委陳冠廷、蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲。圖／翻攝蕭美琴Threads

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站後與萌站長波吉等合影留念。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供