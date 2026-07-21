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嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉
副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。
鹿滿社區發展協會表示，鹿麻產車站由社區承租活化初期，旅客多半只是上廁所、拍張照，停留不到10分鐘。為了延長遊客停留時間，社區決定讓秋田犬「波吉」擔任實習站長，利用牠溫馴、呆萌又親人的個性接待旅客，意外掀起話題。
協會說，波吉約2歲，平時住在鹿滿村，並非住在車站，每天依照火車班次「值勤」，暑假期間每天上午約9時30分至11時、下午3時至4時30分上班，其餘時間則以周末、假日為主。每逢車站舉辦活動，波吉更是從不缺席。
理事長林乙均說，當初靈感來自日本秋田犬「忠犬八公」守護車站的故事，希望打造屬於鹿麻產車站的萌經濟，讓遊客除了欣賞老車站，也能與站長互動，增加停留時間，實際上確實吸引不少人專程前來朝聖。
社區也以波吉推出明信片、鑰匙圈、冰箱貼、胸針及貼圖等周邊商品，還結合牠「不想上班、但想領薪水」等逗趣設定，成為人氣商品，讓波吉成為鹿麻產車站最具代表性的觀光亮點。
蕭美琴此次參訪鹿麻產車站時，與波吉互動約5、6分鐘，不僅親自餵食，還堅持與波吉自拍。協會人員透露，蕭美琴事後用餐時還笑說「我今天終於跟波吉站長自拍」看得出十分喜愛這位萌站長，也讓波吉再次成為全場焦點。
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