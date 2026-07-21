快訊

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站並與萌站長波吉熱情互動自拍。圖／讀者深海魚提供
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站並與萌站長波吉熱情互動自拍。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。

鹿滿社區發展協會表示，鹿麻產車站由社區承租活化初期，旅客多半只是上廁所、拍張照，停留不到10分鐘。為了延長遊客停留時間，社區決定讓秋田犬「波吉」擔任實習站長，利用牠溫馴、呆萌又親人的個性接待旅客，意外掀起話題。

協會說，波吉約2歲，平時住在鹿滿村，並非住在車站，每天依照火車班次「值勤」，暑假期間每天上午約9時30分至11時、下午3時至4時30分上班，其餘時間則以周末、假日為主。每逢車站舉辦活動，波吉更是從不缺席。

理事長林乙均說，當初靈感來自日本秋田犬「忠犬八公」守護車站的故事，希望打造屬於鹿麻產車站的萌經濟，讓遊客除了欣賞老車站，也能與站長互動，增加停留時間，實際上確實吸引不少人專程前來朝聖。

社區也以波吉推出明信片、鑰匙圈、冰箱貼、胸針及貼圖等周邊商品，還結合牠「不想上班、但想領薪水」等逗趣設定，成為人氣商品，讓波吉成為鹿麻產車站最具代表性的觀光亮點。

蕭美琴此次參訪鹿麻產車站時，與波吉互動約5、6分鐘，不僅親自餵食，還堅持與波吉自拍。協會人員透露，蕭美琴事後用餐時還笑說「我今天終於跟波吉站長自拍」看得出十分喜愛這位萌站長，也讓波吉再次成為全場焦點。

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站並與萌站長波吉熱情互動，右為社區理事長也是飼主林乙均。圖／讀者深海魚提供
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站並與萌站長波吉熱情互動，右為社區理事長也是飼主林乙均。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴與鹿麻產車站萌站長波吉自拍，後方右起立委陳冠廷、蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲。圖／翻攝蕭美琴Threads
副總統蕭美琴與鹿麻產車站萌站長波吉自拍，後方右起立委陳冠廷、蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲。圖／翻攝蕭美琴Threads

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站後與萌站長波吉等合影留念。圖／讀者深海魚提供
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站後與萌站長波吉等合影留念。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供
副總統蕭美琴參觀嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站。圖／讀者深海魚提供

副總統蕭美琴與竹崎鄉鹿麻產車站萌站長波吉自拍，後方右起立委陳冠廷、蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲。圖／翻攝蕭美琴Threads
副總統蕭美琴與竹崎鄉鹿麻產車站萌站長波吉自拍，後方右起立委陳冠廷、蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲。圖／翻攝蕭美琴Threads

蕭美琴 秋田

延伸閱讀

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

台鐵集集線復駛 陳紀衡拚觀光、交通再升級

副總統蕭美琴代總統赴嘉義揭匾 喊話預算速審議落實照顧

最狂暑假校外教學！僑泰高中包下「台鐵專列」 跨山海線母語沉浸教學

相關新聞

台南仁德藝姿舞集成立30年到歐盟藝術節巡演 明晚先免費公演回饋鄉親

台南仁德藝姿舞集成立30年，即將前往歐盟參與四個國際藝術節的巡演，明晚7時先在仁德區一甲忠義宮舉辦「西葡藝術節巡演行前公演」，歡迎鄉親與各地民眾觀賞。

烤鰻達人楊承樺採購5公噸雲林鰻魚 拍攝養鰻影片以行動助農

適逢7月26日日本夏季「土用丑日」鰻魚消費旺季前夕，去年因鰻魚放養量增加，加上大陸鰻魚搶攻日本市場衝擊下，今年鰻價每公斤約僅250元走向平價，為讓民眾吃到台灣最優質鰻魚，北港旅北鰻魚料理專賣業者楊承樺今天前往口湖產地採購5公噸鰻魚，並帶領店員廚師體驗養鰻環境，以行動支持家鄉優鰻。

全台首張高溫微型保險上路！台南弱勢免費納保 熱傷害住院可賠1萬元

為守護弱勢、完善社會安全網，台南市政府持續推動微型保險及微型火災不便費用保險，透過公私協力，由保險公司及慈善團體全額捐助保費，提供弱勢族群免費保障。社會局表示，截至今年7月，台南市微型保險累計投保超過8.8萬人次，保費贊助金額逾1128萬元。今年7月更推出全台首張「高溫微型保險」，提高弱勢族群面對極端氣候的保障。

嘉義鹿麻產車站萌站長爆紅 蕭美琴搶自拍秋田犬波吉

副總統蕭美琴今天參訪嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，除了了解地方活化成果，也與超人氣「波吉站長」開心互動、親自餵食，還堅持要與牠自拍。鹿滿社區發展協會表示，波吉不僅成為車站最佳代言人，更成功帶動觀光，許多遊客都是專程為了牠而來。

副總統蕭美琴代總統赴嘉義揭匾 喊話預算速審議落實照顧

副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，除為地方信仰祈福，也向鄉親重申政府國家安全、經濟發展及社會照顧三大施政方向，強調嘉義是無人機產業重鎮，並盼立法院盡速完成預算審議，讓各項照顧政策順利推動。

網友曬阿姆斯特丹機場市長排隊照 釣出黃偉哲留言：哈哈是我啦

有網友在社群平台分享在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機，未料意外拍到台南市長黃偉哲，網友眼尖認出而引起熱議。黃偉哲本人也現身留言區幽默回應「哈哈，是我啦！」證實照片中的人正是自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。