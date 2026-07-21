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副總統蕭美琴代總統赴嘉義揭匾 喊話預算速審議落實照顧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，為地方信仰祈福。圖／立委蔡易餘服務處提供
副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，為地方信仰祈福。圖／立委蔡易餘服務處提供

副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，除為地方信仰祈福，也向鄉親重申政府國家安全、經濟發展及社會照顧三大施政方向，強調嘉義是無人機產業重鎮，並盼立法院盡速完成預算審議，讓各項照顧政策順利推動。

副總統蕭美琴代表賴清德總統感謝鄉親支持，並向地方報告政府施政成果與未來方向。她表示，無人機產業已成為提升台灣防衛韌性的關鍵，而嘉義縣是全國無人機產業的重要基地，政府將持續支持產業發展，提升國防自主能量。

談到經濟發展，蕭美琴表示，台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）全球競爭力排名已提升至歷史最佳第4名，國家經濟規模較10年前成長2倍，今年第一季經濟成長率超過14%，展現台灣經濟持續成長的韌性。

社會照顧方面，蕭美琴表示，政府持續推動育兒及長照政策，包括規畫0至18歲孩童每月5000元補助，長照預算也從10年前不到50億元增加至逾1150億元，希望透過更完善的社福制度減輕家庭負擔，也呼籲立法院盡速完成預算審議，讓各項照顧政策順利推動。

立委蔡易餘表示，四十九庄保安宮供奉池府千歲，是中埔、大埔及阿里山三鄉鎮的重要信仰中心，賴清德總統贈匾早已製作完成，因國務繁忙，由蕭美琴副總統代表前來揭匾，象徵中央對地方的重視，也為地方鄉親帶來祝福。

蕭美琴主持揭匾儀式，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、縣議長張明達、縣議員陳柏麟、羅士洋、中埔鄉長李碧雲、民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恒及保安宮主委郭明彰等人到場觀禮。

蕭美琴代賴總統嘉義揭匾，重申國安、育兒及長照政策。圖／立委蔡易餘服務處提供
蕭美琴代賴總統嘉義揭匾，重申國安、育兒及長照政策。圖／立委蔡易餘服務處提供

副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾。圖／立委蔡易餘服務處提供
副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾。圖／立委蔡易餘服務處提供

副總統蕭美琴代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式後合影留念。圖／立委蔡易餘服務處提供
副總統蕭美琴代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式後合影留念。圖／立委蔡易餘服務處提供

副總統蕭美琴主持嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮揭匾儀式後合影留念。圖／立委蔡易餘服務處提供
副總統蕭美琴主持嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮揭匾儀式後合影留念。圖／立委蔡易餘服務處提供

蕭美琴 嘉義 中埔

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