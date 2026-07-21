快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

網友曬阿姆斯特丹機場市長排隊照 釣出黃偉哲留言：哈哈是我啦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
有網友貼文阿姆斯特丹機場排隊照，有網友眼尖認出其中一個人好像是台南市長黃偉哲，黃偉哲也留言認證「哈哈，是我啦」。圖／讀者提供 翻攝自 Threads 帳號 hankhuang0710
有網友貼文阿姆斯特丹機場排隊照，有網友眼尖認出其中一個人好像是台南市長黃偉哲，黃偉哲也留言認證「哈哈，是我啦」。圖／讀者提供 翻攝自 Threads 帳號 hankhuang0710

有網友在社群平台分享在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機，未料意外拍到台南市長黃偉哲，網友眼尖認出而引起熱議。黃偉哲本人也現身留言區幽默回應「哈哈，是我啦！」證實照片中的人正是自己。

原PO分享首次前往波蘭旅遊的經歷，表示從桃園機場出發，經荷蘭阿姆斯特丹轉機前往波蘭格但斯克，並貼出阿姆斯特丹機場大批旅客排隊通關的照片，形容現場「人山人海」，光是排隊刷護照就花了近兩個小時。

照片曝光後，有網友眼尖發現畫面中央疑似出現黃偉哲身影，留言詢問「這是偉哲市長嗎？」並表示前一天才看到黃偉哲在台北公開行程，沒想到隔天就在歐洲機場巧遇。

相關留言隨即引發討論，不少網友驚訝表示，「大家眼力也太好了」、「怎麼可以一眼認出偉哲市長」、「市長的行動力和體力真驚人」；也有人笑稱「市長瞬移的功力越來越強了」。

面對網友熱議，黃偉哲親自在留言區回覆「哈哈，是我啦！這也被抓到」，並祝福原PO旅途順利、玩得愉快。

台南市政府表示，黃偉哲此行前往波蘭，主要是推廣台南科技產業發展成果，聚焦人工智慧（AI）與智慧製造等領域，並促進台灣與波蘭產業交流合作。

市府指出，黃偉哲此次赴波蘭波美拉尼亞省進行約40小時商務訪問，拜會當地政府、經濟特區及科技園區，並與格但斯克、格丁尼亞等城市交流，介紹台南在AI、智慧製造及高科技產業的發展成果，同時協助台南企業拓展海外市場與商機。

黃偉哲 波蘭 荷蘭

延伸閱讀

不只賣水果！黃偉哲旋風訪波蘭40小時 拚經濟促台波產業合作

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

在韓國飯店留1星評論！台灣旅客「加密警語」瘋傳 網解碼嚇壞

颱風天挺挪威！球迷放話「世足奪冠划船去」 釣出海巡署：最高罰25萬

相關新聞

副總統蕭美琴代總統赴嘉義揭匾 喊話預算速審議落實照顧

副總統蕭美琴今天代表賴清德總統前往嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮主持揭匾儀式，除為地方信仰祈福，也向鄉親重申政府國家安全、經濟發展及社會照顧三大施政方向，強調嘉義是無人機產業重鎮，並盼立法院盡速完成預算審議，讓各項照顧政策順利推動。

網友曬阿姆斯特丹機場市長排隊照 釣出黃偉哲留言：哈哈是我啦

有網友在社群平台分享在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機，未料意外拍到台南市長黃偉哲，網友眼尖認出而引起熱議。黃偉哲本人也現身留言區幽默回應「哈哈，是我啦！」證實照片中的人正是自己。

動手實作探索科學無限可能 嘉市科學168吸引逾8萬人次體驗

第22屆嘉義市科學168教育博覽會今天落幕，5天吸引逾8萬人次參與，實踐「城市即學校、生活即學習」理念，展現跨域推動科學教育的執行力與凝聚力。市長黃敏惠表示，探索科學的腳步永不停歇，今年在孩子心中播下的科學種子將持續萌芽茁壯，化為未來勇於探索、創新思考與解決問題的力量，未來嘉義市將持續深耕科學教育，陪伴孩子在探索中成長、在實踐中築夢。

台南善化火車站規畫高架改建 今開可行性說明會預估施工要6年

台南市善化火車站規畫高架改建改善交通，因將大幅影響善化市區未來發展，市府交通局今天在善化區公所舉辦鐵路立體化可行性研究地方說明會，並蒐集民眾意見，預估交通部核定後需4年前置作業、施工需6年。總經費初估約131.48億元。

植栽修法 南市將訂土壤厚度

台南行道樹多達一八七個樹種，其中以小葉欖仁為大宗，許多民代曾質疑樹種挑選、種植方式、修剪規定等實務上亂象多，要求檢討並修法，對此，市府已公告南市公共設施植栽管理自治條例的修正草案，工務局表示，草案準備提送市政會議審議。

廣角鏡／牽水（車藏）祭典 口湖追思先民

雲林縣口湖鄉國家重要民俗「牽水（車藏）」祭典登場，由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，昨天下午展開挑飯擔、放水燈，萬人塚點燈等祭儀，今天進行起（車藏）、牽（車藏）、燒（車藏）等重頭戲，縣長張麗善等人隨村民挑飯擔步行數公里，張麗善說，牽水（車藏）不只紀念歷史災難，更見證歷代居民對先人的思念與承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。