網友曬阿姆斯特丹機場市長排隊照 釣出黃偉哲留言：哈哈是我啦

有網友在社群平台分享在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機，未料意外拍到台南市長黃偉哲，網友眼尖認出而引起熱議。黃偉哲本人也現身留言區幽默回應「哈哈，是我啦！」證實照片中的人正是自己。

原PO分享首次前往波蘭旅遊的經歷，表示從桃園機場出發，經荷蘭阿姆斯特丹轉機前往波蘭格但斯克，並貼出阿姆斯特丹機場大批旅客排隊通關的照片，形容現場「人山人海」，光是排隊刷護照就花了近兩個小時。

照片曝光後，有網友眼尖發現畫面中央疑似出現黃偉哲身影，留言詢問「這是偉哲市長嗎？」並表示前一天才看到黃偉哲在台北公開行程，沒想到隔天就在歐洲機場巧遇。

相關留言隨即引發討論，不少網友驚訝表示，「大家眼力也太好了」、「怎麼可以一眼認出偉哲市長」、「市長的行動力和體力真驚人」；也有人笑稱「市長瞬移的功力越來越強了」。

面對網友熱議，黃偉哲親自在留言區回覆「哈哈，是我啦！這也被抓到」，並祝福原PO旅途順利、玩得愉快。

台南市政府表示，黃偉哲此行前往波蘭，主要是推廣台南科技產業發展成果，聚焦人工智慧（AI）與智慧製造等領域，並促進台灣與波蘭產業交流合作。

市府指出，黃偉哲此次赴波蘭波美拉尼亞省進行約40小時商務訪問，拜會當地政府、經濟特區及科技園區，並與格但斯克、格丁尼亞等城市交流，介紹台南在AI、智慧製造及高科技產業的發展成果，同時協助台南企業拓展海外市場與商機。