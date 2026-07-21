第22屆嘉義市科學168教育博覽會今天落幕，5天吸引逾8萬人次參與，實踐「城市即學校、生活即學習」理念，展現跨域推動科學教育的執行力與凝聚力。市長黃敏惠表示，探索科學的腳步永不停歇，今年在孩子心中播下的科學種子將持續萌芽茁壯，化為未來勇於探索、創新思考與解決問題的力量，未來嘉義市將持續深耕科學教育，陪伴孩子在探索中成長、在實踐中築夢。

教育處長郭添財表示，今年活動首次移師興嘉國小及民生國中辦理，對市府及學校團隊是嶄新挑戰，從展區規畫、參觀動線、交通接駁到停車安排都歷經多次會勘與跨單位協調，感謝學校團隊、志工夥伴及各協力單位攜手投入，讓活動順利進行，也為科學168開創新的里程碑。

今年活動規畫44項科學闖關、116場科普教室，結合飛行科技、天文探索、數位互動、AI科技及永續教育等多元展區，並推出假日限定街頭科學秀、科學市集，以及22年來首度登場的「星空電影院」，讓科學學習從白天延伸至夏夜。

活動期間，孩子穿梭於各個關卡，透過觀察、思考、動手實作與團隊合作，在遊戲中學習科學。無論是飛行模擬、行動天文館、故宮互動變色燈箱、數位互動艙，或是樹攀體驗、定向越野等特色展區，都深受大小朋友喜愛。

動手實作探索科學無限可能，嘉市科學168吸引逾8萬人次體驗。圖／嘉義市政府提供

第22屆嘉義市科學168圓滿落幕，5天吸逾8萬人次熱情參與。圖／嘉義市政府提供