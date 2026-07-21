台南善化火車站規畫高架改建 今開可行性說明會預估施工要6年

台南市善化火車站規畫高架改建改善交通，因將大幅影響善化市區未來發展，市府交通局今天在善化區公所舉辦鐵路立體化可行性研究地方說明會，並蒐集民眾意見，預估交通部核定後需4年前置作業、施工需6年。總經費初估約131.48億元。

交通局表示，經評估善化鐵路採高架改建較可行，高架規畫北起苓仔林平交道以北530公尺，南至目加溜灣陸橋下長約3.3公里，沿線可撤除苓仔林、小新營路及坐駕里路等3處平交道，拆除光文陸橋及大成陸橋。

南科發展帶動周邊區域開發，善化地區生活、交通機能需求日增，因鐵路東、西側土地使用發展不均，商業等活動集中車站西側。車站附近跨越鐵路交通多仰賴大成陸橋及光文陸橋。地方屢反映陸橋交通動線不佳且不利長輩及行人通行。

交通局表示，會將車站周邊高度發展區域納入鐵路高架範圍，鐵路高架化可加速東側發展。期待改善當地鐵路阻隔衍生交通、地區發展。

交通局表示，規畫團隊針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向分析評估，善化區鐵路採高架改建較可行，除減少3處平交道，拆除兩座陸橋，車站維持原地高架，捷運深綠線規畫附近設站一併納入考量。

主持會議的交通局副局長熊萬銀指出，以前台南因鐵路分割兩側影響發展，一如善化因鐵路造成僅西側發展。未來都市發展局、地政局等單位都會參與規畫。希望善化擴大軌道規模，作為鐵道轉運大站。長照、停車等相關設施要在土地通盤檢討，未來車輛會更多，期待未來捷運深綠線能對接。

副議長林志展表示，市議會多年反映都沒有用，議員李文俊與他拜託立委郭國文協助才成案，沒郭國文、林俊憲立委協助、賴總統支持，恐沒辦法獲交通部同意。李文俊說，善化人潮每天出入以10萬計，20年前就一直爭取，拜託很多立委，交通部都不同意，要是賴總統沒同意講再多也是多講。希望車站後站區域一併改善。小新里長黃瑞芳則指出，善化市區停車一位難求，建議高架道下應廣設停車場。

今天有民眾近百人道場，員警近10人在場維持秩序。

車站附近居民表示，很擔心施工期間對當地交通衝擊，影響通勤。熊萬銀說，因大成陸橋與高架衝突，勢必先拆除，變成平面平交道，勢必會影響交通有一段「黑暗期」。

萬姓居民表示，善化火車站到南科火車站只有3公里，建議兩站合併規畫。蘇姓居民表示，善化站應爭取自強號停靠、一直沒停。

彭姓居民表示，住40多年，立體化土地開發希望有運動空間、少子化托育中心、長照缺乏列入，停租車一位難求，規畫大型立體停車空間。

朱姓居民說，西港、佳里、玉井等多地民眾來善化搭車，要搭配公車運輸，後站連接南科LM區要同步站前開發。

熊萬銀說，民眾建議交通局將納入規畫考量，說明會影片在YouTube平台交通局新聞頻道，民眾還有意見可將具體內容註明姓名及聯絡方式以書面或傳真交通局綜合規劃科傳真：06-2953219，地址：安平區永華路2段6號10樓，收件至30日。

他說，交通局將配合台鐵審查意見修正報告書，取得共識及行政作業完備後提送交通部審議並爭取中央支持，如中央核定可將由交通部鐵道局綜合規畫、設計及施工。

台南善化火車站規畫高架改建，因影響未來地方發展巨大，市府交通局今開可行性說明會。記者周宗禎／攝影

台南善化火車站規畫高架改建，因影響未來地方發展巨大，市府交通局今開可行性說明會。記者周宗禎／攝影