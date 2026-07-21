植栽修法 南市將訂土壤厚度

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南行道樹多達一八七個樹種，其中以小葉欖仁為大宗，許多民代曾質疑樹種挑選、種植方式、修剪規定等實務上亂象多，要求檢討並修法，對此，市府已公告南市公共設施植栽管理自治條例的修正草案，工務局表示，草案準備提送市政會議審議。

據了解，現行的南市公共設施植栽管理自治條例對公園、綠地、行道樹及相關公共設施的管理範圍未有明確規範，導致主管機關與管理機關權責畫分不清，增加跨機關協調成本，也容易引發民眾質疑植栽維護的品質。

工務局說明，修法重點包括明定公園、綠地、行道樹及公共設施的「主管」與「管理」機關，並新增花草樹木、行道樹、道路、公園及綠地等名詞定義，作為後續管理與執法依據，另，將協助養護獎勵範圍，由原本僅限行道樹擴大至花草樹木，鼓勵更多民眾及民間團體投入公共植栽維護。

修正草案也增訂植栽生長所需的土壤厚度標準，草本植物覆土厚度須達卅公分以上、灌木類四十五公分以上、小型喬木六十公分以上、中型喬木七十公分以上、大型喬木一百五十公分，以提高植栽存活率。

工務局指出，針對具有倒伏、斷枝等高風險的行道樹，若經評估需移除，未來將邀集當地里長及相關人員說明移除原因、後續補植計畫，兼顧公共安全與地方溝通，降低民眾疑慮。

台南 修法 行道樹

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