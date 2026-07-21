繩索勒路樹 管理多頭馬車

台南行道樹約三萬多棵，卻頻傳管理缺失，東區、北區陸續發生路樹遭擅自砍除，另，近期民眾發現南區黃金海岸等地路樹，種植時固定的繩索已緊勒陷入樹幹，但管理單位多，造成反映困難；議員要求市府要有統籌受理窗口，或協助找出負責單位。

南市府表示，路樹及公共樹木依所在位置不同，可能分屬工務局、農業局、水利局、觀旅局、區公所或其他管理機關維護等，由一九九九市民服務專線作為單一受理窗口，相關問題可透過一九九九、市民陳情系統或各區公所等管道反映，將依案件內容協助轉交權責機關處理，民眾無須自行判斷管理單位。

東區林森路今年三月曾因病樹移除引發討論，北區中華北路二段一處工地同月也有四棵樹齡逾廿年的小葉欖仁，突然遭砍除，僅剩樹幹與根部，經工務局調查，該案為開發商未經核准擅自移除市府列管行道樹，依違反南市公共設施植栽管理自治條例開罰，並要求業者復原、賠償。

另，台南濱海美景受國內甚至歐美遊客喜愛，一名移民美國多年的劉姓僑胞日前返回台南探親，到黃金海岸遊玩發現停車場旁幾公尺高的樹木，剛移植時為防風固定綁鐵絲、繩索，竟多年未拆，早已勒住深陷樹幹，甚至少數疑因此枯死或從勒住處斷裂，在歸仁納骨堂前懷德路的行道樹也有同樣情況，「管理單位怎可能這麼多年都視若無睹？」

他也說，打電話到市府總機反映，被詢問要通知哪個局處？才得知黃金海岸的樹木有多個單位在管，在路旁的可能是公路局、公園內應是工務局、停車場為交通局、堤防邊就可能是水利局，且種樹的單位種完也會移交給管理單位。

市議員郭鴻儀表示，公共場所樹木權責單位可能不一，對民眾來說就是政府該管，應協助找該負責的單位回覆。

黃金海岸停車場旁種植的樹木是工務局所種，已交給觀光旅遊局管理，觀旅局風景區管理科指出，將詢問專家如何善後，並全面清查黃金海岸所轄其他區域有無類似狀況。

歸仁納骨堂為市府委託歸仁區公所管理，區長朱雅宏說，會請工務局人員查看，妥善處理。