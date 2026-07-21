聽新聞
0:00 / 0:00

繩索勒路樹 管理多頭馬車

聯合報／ 記者周宗禎萬于甄／台南報導
勒樹礙生長 民眾發現台南市南區黃金海岸的路樹，初期種植時固定的繩索長年未拆，已緊勒、深陷樹幹，妨礙生長。記者周宗禎／攝影
勒樹礙生長 民眾發現台南市南區黃金海岸的路樹，初期種植時固定的繩索長年未拆，已緊勒、深陷樹幹，妨礙生長。記者周宗禎／攝影

台南行道樹約三萬多棵，卻頻傳管理缺失，東區、北區陸續發生路樹遭擅自砍除，另，近期民眾發現南區黃金海岸等地路樹，種植時固定的繩索已緊勒陷入樹幹，但管理單位多，造成反映困難；議員要求市府要有統籌受理窗口，或協助找出負責單位。

南市府表示，路樹及公共樹木依所在位置不同，可能分屬工務局、農業局、水利局、觀旅局、區公所或其他管理機關維護等，由一九九九市民服務專線作為單一受理窗口，相關問題可透過一九九九、市民陳情系統或各區公所等管道反映，將依案件內容協助轉交權責機關處理，民眾無須自行判斷管理單位。

東區林森路今年三月曾因病樹移除引發討論，北區中華北路二段一處工地同月也有四棵樹齡逾廿年的小葉欖仁，突然遭砍除，僅剩樹幹與根部，經工務局調查，該案為開發商未經核准擅自移除市府列管行道樹，依違反南市公共設施植栽管理自治條例開罰，並要求業者復原、賠償。

另，台南濱海美景受國內甚至歐美遊客喜愛，一名移民美國多年的劉姓僑胞日前返回台南探親，到黃金海岸遊玩發現停車場旁幾公尺高的樹木，剛移植時為防風固定綁鐵絲、繩索，竟多年未拆，早已勒住深陷樹幹，甚至少數疑因此枯死或從勒住處斷裂，在歸仁納骨堂前懷德路的行道樹也有同樣情況，「管理單位怎可能這麼多年都視若無睹？」

他也說，打電話到市府總機反映，被詢問要通知哪個局處？才得知黃金海岸的樹木有多個單位在管，在路旁的可能是公路局、公園內應是工務局、停車場為交通局、堤防邊就可能是水利局，且種樹的單位種完也會移交給管理單位。

市議員郭鴻儀表示，公共場所樹木權責單位可能不一，對民眾來說就是政府該管，應協助找該負責的單位回覆。

黃金海岸停車場旁種植的樹木是工務局所種，已交給觀光旅遊局管理，觀旅局風景區管理科指出，將詢問專家如何善後，並全面清查黃金海岸所轄其他區域有無類似狀況。

歸仁納骨堂為市府委託歸仁區公所管理，區長朱雅宏說，會請工務局人員查看，妥善處理。

路樹 行道樹 水利局 台南

延伸閱讀

住家門前放花盆、三角錐卡位 新北警：最高可罰2400元

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

環部推都市林計畫 拼體感降溫8度、1社區1綠蔭

新聞中的法律／防治職場霸凌 三大必修課

相關新聞

清潔員酒駕撞死移工 重判17年

台南市廿六歲吳姓男清潔隊員去年四月連喝兩攤後開車上路，行經官田區高速闖紅燈衝撞一輛機車及一輛微型電動二輪車，造成一名女移工當場死亡、兩名男移工受傷，他肇事後躲藏卅八小時，到案時已測不到酒精濃度，但台南地院昨依公共危險等罪重判十七年徒刑。

植栽修法 南市將訂土壤厚度

台南行道樹多達一八七個樹種，其中以小葉欖仁為大宗，許多民代曾質疑樹種挑選、種植方式、修剪規定等實務上亂象多，要求檢討並修法，對此，市府已公告南市公共設施植栽管理自治條例的修正草案，工務局表示，草案準備提送市政會議審議。

繩索勒路樹 管理多頭馬車

台南行道樹約三萬多棵，卻頻傳管理缺失，東區、北區陸續發生路樹遭擅自砍除，另，近期民眾發現南區黃金海岸等地路樹，種植時固定的繩索已緊勒陷入樹幹，但管理單位多，造成反映困難；議員要求市府要有統籌受理窗口，或協助找出負責單位。

廣角鏡／牽水（車藏）祭典 口湖追思先民

雲林縣口湖鄉國家重要民俗「牽水（車藏）」祭典登場，由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，昨天下午展開挑飯擔、放水燈，萬人塚點燈等祭儀，今天進行起（車藏）、牽（車藏）、燒（車藏）等重頭戲，縣長張麗善等人隨村民挑飯擔步行數公里，張麗善說，牽水（車藏）不只紀念歷史災難，更見證歷代居民對先人的思念與承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。