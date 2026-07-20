國家重要民俗口湖牽水狀登場 多項獨特的水狀祭靈莊嚴壯觀

國家重要民俗的雲林縣口湖鄉「牽水狀（車藏）」兩天祭典登場。金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟等三廟，今天下午起陸續展開挑飯擔、放水燈、萬人塚點燈等傳統重要祭儀，明天則進行起狀、牽狀、燒狀等重頭戲，藉以追思1845年水災罹難先民，讓這項延傳181年的地方記憶持續流傳。

1845年（清光緒25年）口湖、四湖沿海地區遭逢嚴重水患，造成數千人罹難，地方居民每年農曆6月7日及8日，透過牽水狀祭典撫慰亡靈、慎終追遠，迄今仍保留完整的水狀製作技藝，至今已181年歷史，成為國內規模最大的祭儀，展現地方人文特色，2010年列為國家重要民俗。

兩天祭典由下寮仔萬善爺廟、金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠三廟共同舉辦，今天首日祭典包含挑飯擔祭祖靈、放水燈、萬人塚點燈等祭儀，雲林縣長張麗善、議長黃凱、口湖鄉長李龍飛、縣府文觀處長謝明璇等人出席也隨著村民挑飯擔步行數公里，為水狀祭典拉開序幕。

張麗善表示，牽水狀不只是紀念一場歷史災難，更見證歷代居民對先人的思念與承諾，讓國家重要民俗在人與土地的情感連結中永續傳承。謝明璇也說，兩天祭典有挑飯擔、放水燈、排狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會及萬人塚點燈等科儀，透過完整祭典祈求水難先靈得以超度，歡迎全國各界把握機會到口湖參觀這項別具特色的盛大祭儀。

為傳襲這項緬懷先人的文化精神，雲林布袋戲藝師黃世志除將戰水英雄捨己救人的故事，搬上舞台，更與口湖崇文國小師生合作，錄製全國首支牽水狀的布袋戲微電影。昨晚在金湖萬善爺廟埕廣場首映，吸引不少村民觀賞。

黃世志表示，電影片長48分鐘，從口白錄音、操偶演出、道具製作及電影拍攝，全由十多名師生親自操刀，透過孩子視角詮釋口湖歷史，也體現了民俗教育的深意。

雲林縣長張麗善和口湖鄉長李龍飛將水燈送上海船，並展開盛大的海上放水燈祭儀。記者蔡維斌／攝影

傍晚展開萬人塚點燈，在每座墳塚上點燈祭靈。圖／文觀處提供

一年一度的牽水狀，各廟擺放成千上萬水狀十分壯觀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善（右三）和議長黃凱（右二）跟隨村民展開千人步行挑飯擔，並主持祭典，為年度牽水狀拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

布袋戲大師黃世志也將牽水狀戰水英雄捨己救人的感人故事搬上舞台，昨晚首映。圖／黃世志提供

布袋戲大師黃世志和口湖崇文國小師生合作，拍攝的牽水狀故事電影，昨晚首映。圖／黃世志提供