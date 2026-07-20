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國家重要民俗口湖牽水狀登場 多項獨特的水狀祭靈莊嚴壯觀
國家重要民俗的雲林縣口湖鄉「牽水狀（車藏）」兩天祭典登場。金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟等三廟，今天下午起陸續展開挑飯擔、放水燈、萬人塚點燈等傳統重要祭儀，明天則進行起狀、牽狀、燒狀等重頭戲，藉以追思1845年水災罹難先民，讓這項延傳181年的地方記憶持續流傳。
1845年（清光緒25年）口湖、四湖沿海地區遭逢嚴重水患，造成數千人罹難，地方居民每年農曆6月7日及8日，透過牽水狀祭典撫慰亡靈、慎終追遠，迄今仍保留完整的水狀製作技藝，至今已181年歷史，成為國內規模最大的祭儀，展現地方人文特色，2010年列為國家重要民俗。
兩天祭典由下寮仔萬善爺廟、金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠三廟共同舉辦，今天首日祭典包含挑飯擔祭祖靈、放水燈、萬人塚點燈等祭儀，雲林縣長張麗善、議長黃凱、口湖鄉長李龍飛、縣府文觀處長謝明璇等人出席也隨著村民挑飯擔步行數公里，為水狀祭典拉開序幕。
張麗善表示，牽水狀不只是紀念一場歷史災難，更見證歷代居民對先人的思念與承諾，讓國家重要民俗在人與土地的情感連結中永續傳承。謝明璇也說，兩天祭典有挑飯擔、放水燈、排狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會及萬人塚點燈等科儀，透過完整祭典祈求水難先靈得以超度，歡迎全國各界把握機會到口湖參觀這項別具特色的盛大祭儀。
為傳襲這項緬懷先人的文化精神，雲林布袋戲藝師黃世志除將戰水英雄捨己救人的故事，搬上舞台，更與口湖崇文國小師生合作，錄製全國首支牽水狀的布袋戲微電影。昨晚在金湖萬善爺廟埕廣場首映，吸引不少村民觀賞。
黃世志表示，電影片長48分鐘，從口白錄音、操偶演出、道具製作及電影拍攝，全由十多名師生親自操刀，透過孩子視角詮釋口湖歷史，也體現了民俗教育的深意。
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