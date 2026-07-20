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阿里山林鐵深厚連結常民生活 吸引澳洲學者研究

中央社／ 嘉義縣20日電

百年阿里山林業鐵路與沿線在地常民生活締結深厚連結，吸引澳洲學者來台研究，林業保育署林鐵處今天指出，這代表林鐵的豐富文化內涵與動態保存實績深受國際文資學者肯定。

澳洲研究委員會（Australian Research Council）資助跨國研究計畫「再現鐵路：跨國脈絡下的鐵路文化資產」（Representing Rail：Railway Heritage inTransnational Contexts），計畫成員澳洲迪肯大學（Deakin University）人文與社會科學學院副教授卡洛琳．郝爾布魯克（Carolyn Holbrook）與文化資產專家蘇菲．巴特勒（Sophie Butler）於7月14日至16日到阿里山林業鐵路進行為期3天的深度田野考察。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，這兩名學者是透過歷史與社區互動的角度，探討百年林鐵如何與在地常民生活締結深厚連結。

林鐵處說，她們搭乘阿里山火車，沿途考察克服地形的鐵道工程特色與自然景觀變化，並深入走訪林鐵車站、老街聚落、林森國小、圓崇國小、阿里山青年大使、鹿滿社區發展協會及檜意森活村等地。

林鐵處表示，她們聆聽林森國小與圓崇國小的林鐵課程分享後，深刻認識到學校如何將百年鐵道融合成「地方學」課程，讓學子從小體認家鄉的鐵道特色。尤其在與「阿里山青年大使」交流時，郝爾布魯克指出這與英國及澳洲的經驗相當不同，透過在地青年發掘並推廣家鄉故事，進而感染家人，是極為動人的文化傳承。

在結束行程前，兩名學者表示，阿里山林鐵與全球多數文化遺產鐵路一樣，皆具備豐富歷史、絕美景致與鐵道樂趣；但最讓她們難忘的，是沿線充滿生命力的社區居民，以及親切服務的鐵道服務人員。非常期待未來與林鐵處針對研究內涵進行深度交流，攜手將這項跨國研究成果展現給全世界。

林鐵處長王昭堡表示，此研究代表阿里山林鐵的豐富文化內涵與動態保存實績深受國際文資學者肯定，未來將持續深化與沿線社區的夥伴關係，讓來訪的國內外旅人不僅能欣賞壯麗的動態文資與自然風光，更能深刻感受到交織在鐵道沿線、屬於台灣在地溫暖的人情味與常民文化。

澳洲 阿里山

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