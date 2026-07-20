盛夏藝文不停歇 「墨映客庄」書法聯展台南登場

照片取自臺南市政府

盛夏藝文不停歇，「墨映客庄—鄭福成師生暨名家書法聯展」開幕茶會，集結鄭福成老師與師生及書法名家共展出59件作品，以篆、隸、楷、行、草等多元書體，帶領民眾走進筆墨世界，感受書法藝術與客家文化交織的獨特魅力，現場吸引許多藝文愛好者共襄盛舉。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是一座充滿文化底蘊的城市，市府持續推動藝文扎根，讓美學走入市民生活。此次展覽不僅展現鄭福成老師與師生多年深厚的創作成果，也讓客家文化會館化身藝文交流舞台，邀請大家放慢腳步，在墨香中感受書法之美，享受藝術帶來的心靈感動。

臺南市政府客家事務委員會主委陳新裕表示，客家文化會館除了推廣客語及傳承客家文化，也持續引進多元藝文展覽，打造兼具文化、藝術與交流的生活場域。希望透過不同形式的展覽，讓更多民眾走進會館，在欣賞藝術的同時，也更認識臺南豐富多元的客家文化。

臺南市清風書道學會表示，本次聯展作品涵蓋篆、隸、楷、行、草等五體書法，創作者將生活體悟融入筆墨之中，透過線條與章法展現書法藝術之美，同時融入客家「忠孝節義」及「晴耕雨讀」的人文精神，讓每件作品都蘊含深厚文化意涵。

臺南市客委會表示，「墨映客庄—鄭福成師生暨名家書法聯展」即日起展至8月13日，展覽期間每週二至週日上午9時至下午5時開放參觀（週一及國定假日休館），誠摯邀請市民朋友走進臺南市客家文化會館，一起欣賞翰墨之美，感受藝術與文化相遇的美好時光。

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