快訊

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 救出2受困者

美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林石壁美人谷、萬年峽谷聯外道路改善 賞櫻路升級年底完工迎客

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季。圖／雲林縣交通工務局提供

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷每年櫻花季吸引大批遊客朝聖，加上有「台版美國大峽谷」美譽的萬年峽谷熱門景點，每年湧入逾40萬人次遊客，但兩處景點聯外道路因年久失修、路幅狹窄，影響遊客通行，也增加緊急救護困難。雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季。

草嶺、石壁近年已成為雲林山區重要觀光據點，但石壁美人谷、萬年峽谷兩景點聯外道路年久失修，為提升旅遊品質與交通安全，縣府將同步改善。

交通工務局表示，萬年峽谷聯外道路原寬度不足2公尺，將重新鋪設總長256公尺、平均寬3公尺、厚20公分的鋼筋混凝土路面，並採刷毛工法提升防滑效果，同時增設導引標誌及安全護欄，改善長年龜裂、破損路段，降低通行風險，改善工程經費260萬元。

石壁美人谷聯外道路原寬度2.5至3公尺，將投入360萬元改善道路，全長668公尺，路寬依地形調整為3至3.5公尺，同樣採20公分厚鋼筋混凝土及刷毛工法，提高路面耐久性與行車平穩度。

交通工務局長汪令堯指出，兩項工程預計今年底前完工，除可改善在地居民日常出入及救災、救護車輛通行條件，也可提升整體觀光服務品質，讓遊客前往萬年峽谷、美人谷賞景更加安心。

副縣長謝淑亞表示，草嶺、石壁是雲林重要的山林觀光品牌，縣府持續完善基礎建設，希望未來無論春天賞櫻、夏季避暑、秋天賞景或冬季欣賞雲海，都希望遊客能更輕鬆、安全地走進草嶺石壁，感受櫻花、竹林與萬年峽谷交織而成的山林魅力。

雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季，圖為萬年峽谷聯外道路。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季，圖為萬年峽谷聯外道路。圖／雲林縣交通工務局提供

雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季，圖為美人谷聯外道路。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季，圖為美人谷聯外道路。圖／雲林縣交通工務局提供

賞櫻 雲林 櫻花

延伸閱讀

屏科大拆49處減速丘設測速照相 學生會籲降低事故風險、安全為原則

提升通行安全 桃園73處商圈夜市路口 拚9月底前換裝「雙色溫路燈」

獨／車禍頻傳屏科大校園道路大改造 移除49處減速丘設固定測速照相

星期評論／落石成日常 苗62線安全路迢迢

相關新聞

雲林石壁美人谷、萬年峽谷聯外道路改善 賞櫻路升級年底完工迎客

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷每年櫻花季吸引大批遊客朝聖，加上有「台版美國大峽谷」美譽的萬年峽谷熱門景點，每年湧入逾40萬人次遊客，但兩處景點聯外道路因年久失修、路幅狹窄，影響遊客通行，也增加緊急救護困難。雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季。

全國龍眼蜂蜜評鑑揭曉 南市奪2特等獎、5頭等獎

115年全國龍眼蜂蜜評鑑得獎名單揭曉，南市蜂農共榮獲2席特等獎、5席頭等獎，台南市政府農業局表示，在氣候條件不利下，仍以優異品質獲得全國評審肯定，真的不容易。

嘉縣長照交通車達100輛 嘉義城隍廟捐車助偏鄉長者

嘉義城隍廟捐贈復康巴士，讓嘉義縣長照交通車正式突破100輛。縣長翁章梁表示，隨著高齡人口持續增加，交通接送需求逐年攀升，第100輛長照交通車不只是數字上的里程碑，更代表長照服務量能再提升。

中元節將至紙錢焚燒量恐增加 南市環保局籲「以功代金」減空汙

台南市廟宇眾多、宗教信仰興盛，每逢農曆春節、清明及中元普度三大傳統節日，都是紙錢焚燒高峰期。環保局表示，今年清明節後，紙錢集運量達150噸，讓紙錢專用爐面臨嚴峻運轉考驗，隨著下個月中元節將至，呼籲民眾從源頭減量，優先採行「以功代金」或環保祭祀，共同降低空氣汙染。

嘉義布袋新橋動土 陳世凱：要像淡江大橋成賞景熱點

嘉義縣布袋海埔新生地區第二條聯外道路今天正式動土，總經費約15.2億元，將於布新橋北側新建景觀橋及聯外道路，不僅可改善長年交通壅塞、強化防災避難功能，更規畫人行、自行車及觀景空間。交通部長陳世凱以淡江大橋為例表示，每天步行及騎自行車上橋欣賞夕陽的人數，已快比機車還多，未來布袋新橋也將兼具交通與觀光功能，可望成為嘉義沿海新地標。

土庫鎮志編纂團隊正式成軍 第一本老鎮文史將於後年出版

為推動「土庫鎮志」編纂工作，完整保存土庫鎮的人文歷史、產業發展與地方記憶，土庫鎮志總召集人駱芬美邀集地方文史工作者、學者耆老組成編纂團隊，今天首度在土庫鎮萬得醫院召開鎮志啟動會議，透過交流討論凝聚編纂方向，正式展開土庫鎮志編修工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。