雲林石壁美人谷、萬年峽谷聯外道路改善 賞櫻路升級年底完工迎客

雲林縣古坑鄉草嶺石壁美人谷每年櫻花季吸引大批遊客朝聖，加上有「台版美國大峽谷」美譽的萬年峽谷熱門景點，每年湧入逾40萬人次遊客，但兩處景點聯外道路因年久失修、路幅狹窄，影響遊客通行，也增加緊急救護困難。雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季。

草嶺、石壁近年已成為雲林山區重要觀光據點，但石壁美人谷、萬年峽谷兩景點聯外道路年久失修，為提升旅遊品質與交通安全，縣府將同步改善。

交通工務局表示，萬年峽谷聯外道路原寬度不足2公尺，將重新鋪設總長256公尺、平均寬3公尺、厚20公分的鋼筋混凝土路面，並採刷毛工法提升防滑效果，同時增設導引標誌及安全護欄，改善長年龜裂、破損路段，降低通行風險，改善工程經費260萬元。

石壁美人谷聯外道路原寬度2.5至3公尺，將投入360萬元改善道路，全長668公尺，路寬依地形調整為3至3.5公尺，同樣採20公分厚鋼筋混凝土及刷毛工法，提高路面耐久性與行車平穩度。

交通工務局長汪令堯指出，兩項工程預計今年底前完工，除可改善在地居民日常出入及救災、救護車輛通行條件，也可提升整體觀光服務品質，讓遊客前往萬年峽谷、美人谷賞景更加安心。

副縣長謝淑亞表示，草嶺、石壁是雲林重要的山林觀光品牌，縣府持續完善基礎建設，希望未來無論春天賞櫻、夏季避暑、秋天賞景或冬季欣賞雲海，都希望遊客能更輕鬆、安全地走進草嶺石壁，感受櫻花、竹林與萬年峽谷交織而成的山林魅力。

雲林縣政府投入620萬元進行萬年峽谷及石壁美人谷賞櫻路面改善工程，預計今年底前完工，以全新路況迎接明年櫻花季，圖為萬年峽谷聯外道路。圖／雲林縣交通工務局提供