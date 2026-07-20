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全國龍眼蜂蜜評鑑揭曉 南市奪2特等獎、5頭等獎
115年全國龍眼蜂蜜評鑑得獎名單揭曉，南市蜂農共榮獲2席特等獎、5席頭等獎，台南市政府農業局表示，在氣候條件不利下，仍以優異品質獲得全國評審肯定，真的不容易。
農業局指出，這項蜂蜜評鑑由農業部農糧署輔導台灣養蜂協會辦理，採「初評檢驗」及「感官複評」兩階段辦理。初評由中央畜產會依CNS 1305蜂蜜國家標準進行7項品質指標檢驗，並檢測2類11種抗生素及412項農藥殘留，通過各項安全及品質檢驗者方可進入複評。
複評則由台灣養蜂協會邀集產、官、學界專家，依蜂蜜的色澤、香氣及風味等進行感官品評。
農業局說，南市共有13位蜂農參賽，其中蔡錦源、陳啓川榮獲特等獎，張瑞和、蔡勝貿、張昭文、郭郁祥及蔡武智等5位獲頭等獎。
農業局長馮祥勇說，今年全國龍眼蜂蜜評鑑共有84位蜂農報名，評選出9位特等獎及49位頭等獎。南市雖僅13位蜂農參賽，即有7位獲獎，得獎率超過5成。
農業局指出，今年受到低溫及乾旱等氣候因素影響，龍眼開花期偏短，蜜源不足，蜂群採蜜時間縮短，整體採蜜量不甚理想，蜂農仍秉持專業管理及嚴謹品質把關精神，並於全國評鑑中脫穎而出，歡迎民眾選購具有「國產蜂產品證明標章」及評鑑標章的國產蜂蜜，以實際行動支持在地養蜂產業。
115年全國龍眼蜂蜜品質評鑑臺南市得獎名單如下：
特等獎（2名）
蔡錦源（楠西區）0928-752668
陳啓川（歸仁區）0933-343386
頭等獎（5名）
張瑞和0932-777226
蔡勝貿0934-081556
張昭文0912-993753
郭郁祥0921-216730
蔡武智0937-571058
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