學生至越南旅遊確診登革熱 嘉市首例境外移入

嘉義縣布袋海埔新生地區第二條聯外道路今天正式動土，總經費約15.2億元，將於布新橋北側新建景觀橋及聯外道路，不僅可改善長年交通壅塞、強化防災避難功能，更規畫人行、自行車及觀景空間。交通部長陳世凱以淡江大橋為例表示，每天步行及騎自行車上橋欣賞夕陽的人數，已快比機車還多，未來布袋新橋也將兼具交通與觀光功能，可望成為嘉義沿海新地標。

2026-07-20 12:15