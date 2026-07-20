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學生至越南旅遊確診登革熱 嘉市首例境外移入
嘉義市1名學生暑期前往越南旅遊返台，15日出現發燒等症狀就醫，18日經檢驗確診為登革熱個案；衛生局於今天完成個案住家周圍化學防治作業，並衛教宣導個案及接觸者。
嘉義市衛生局發布新聞稿，嘉義市18日出現今年首例境外移入登革熱確診個案，為1名學生，暑期曾前往越南旅遊，日前返國後，個案於15日出現發燒、頭痛、後眼窩痛等症狀，隔天就醫，18日經PCR檢驗為登革熱確診個案。
衛生局表示，接獲個案PCR確診通報後，立即進行個案居住地周邊緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，今天上午完成個案住家周圍半徑100公尺的化學防治作業，並衛教宣導個案及接觸者，籲請民眾提高警覺並加強防範。
嘉義市衛生局長廖育瑋提醒，目前正值登革熱流行期，近期天候高溫潮濕，有利病媒蚊繁殖，民眾應養成定期巡查環境習慣，落實「巡、倒、清、刷」，清除居家內外積水容器；外出時穿著淺色長袖衣褲，並於裸露部位使用政府核可的防蚊液，同時檢查紗窗、紗門是否完整，降低病媒蚊入侵及疾病傳播風險。
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