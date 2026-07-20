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嘉縣長照交通車達100輛 嘉義城隍廟捐車助偏鄉長者

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
這輛復康巴士將由大林鎮平林社區發展協會營運，服務長照對象，協助長者往返醫院就診、社區照顧關懷據點及各項長照服務據點。圖／嘉義縣政府提供
這輛復康巴士將由大林鎮平林社區發展協會營運，服務長照對象，協助長者往返醫院就診、社區照顧關懷據點及各項長照服務據點。圖／嘉義縣政府提供

嘉義城隍廟捐贈復康巴士，讓嘉義縣長照交通車正式突破100輛。縣長翁章梁表示，隨著高齡人口持續增加，交通接送需求逐年攀升，第100輛長照交通車不只是數字上的里程碑，更代表長照服務量能再提升。

今天捐贈儀式，廟方恭請城隍爺駐駕現場賜福，祈願車輛平安行駛、造福更多鄉親。這也是嘉義城隍廟第三度捐贈長照交通車，縣府也回贈感謝狀及長照交通車模型，感謝廟方長年投入公益。

嘉義縣目前65歲以上人口占24.11%，長照交通接送需求持續增加。縣府表示，2019年全縣僅有20輛長照交通車，透過媒合宮廟、企業、基金會、善心人士及嘉義縣議會等資源，截至捐贈前已有99輛投入服務，如今正式突破100輛，進一步提升偏鄉及高齡地區接送量能。

這輛復康巴士後續將由平林社區發展協會營運，服務大林鎮長照對象，協助長者往返醫院就診、社區照顧關懷據點及各項長照服務據點。大林鎮長許有疆表示，平林社區占全鎮約25%土地面積，65歲以上長者超過1500人，交通接送需求相當殷切，未來將妥善運用這項資源，提升服務品質。

嘉義城隍廟董事長楊嘉南表示，希望透過此次捐贈提升交通服務量能，同時作為恭賀綏境侯城隍爺聖誕的公益獻禮。

嘉義縣社會局表示，全縣每年長照交通接送服務超過20萬人次。嘉義城隍廟自2011年起持續投入助學、身障、新住民、兒少、弱勢家庭修繕、災害救助、冬令救濟及待用餐等公益，累計捐助金額已超過1500萬元，長年以實際行動支持嘉義縣社會福利。

今天捐贈儀式，廟方恭請城隍爺駐駕現場賜福，祈願車輛平安行駛、造福更多鄉親。圖／嘉義縣政府提供
今天捐贈儀式，廟方恭請城隍爺駐駕現場賜福，祈願車輛平安行駛、造福更多鄉親。圖／嘉義縣政府提供

嘉義城隍廟董事長楊嘉南（右）代表廟方捐贈長照交通車由嘉義縣長翁章梁（左）代表接受。圖／嘉義縣政府提供
嘉義城隍廟董事長楊嘉南（右）代表廟方捐贈長照交通車由嘉義縣長翁章梁（左）代表接受。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 長照 翁章梁

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