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中元節將至紙錢焚燒量恐增加 南市環保局籲「以功代金」減空汙

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中元節將至，台南市環保局呼籲民眾響應「以功代金」及環保祭祀，從源頭減少紙錢焚燒，共同降低空氣汙染。圖／南市環保局提供
中元節將至，台南市環保局呼籲民眾響應「以功代金」及環保祭祀，從源頭減少紙錢焚燒，共同降低空氣汙染。圖／南市環保局提供

台南市廟宇眾多、宗教信仰興盛，每逢農曆春節、清明及中元普度三大傳統節日，都是紙錢焚燒高峰期。環保局表示，今年清明節後，紙錢集運量達150噸，讓紙錢專用爐面臨嚴峻運轉考驗，隨著下個月中元節將至，呼籲民眾從源頭減量，優先採行「以功代金」或環保祭祀，共同降低空氣汙染。

國民黨台南市議員林燕祝日前曾在議會質詢指出，清明節後待焚化紙錢大量堆置，甚至堆高至天花板，部分紙錢因長時間堆放、擠壓而布滿蜘蛛網，要求市府加速增設環保金爐，並檢討改善焚燒處理機制。

環保局表示，台南自2019年啟用全台首座紙錢專用爐「淨圓滿」，透過集中焚燒降低汙染排放，目前兩座專用爐每日約可處理14公噸紙錢，不過，除了春節、清明及中元普度三大節日外，天赦日、神明聖誕等民俗祭典也都會湧現大量燒化需求，使專用爐長期維持高負荷運轉。

環保局指出，往年三大傳統節日紙錢集運量均突破300噸，今年清明期間收運的紙錢已在6月底前全數完成焚化，但近期天赦日及神明聖誕等重要民俗節日，又湧現祈福、補運等燒化需求，集運量再度超過150噸，對專用爐形成不小壓力。

環保局強調，集中焚燒僅是降低汙染措施，治本之道仍需仰賴民眾轉變祭祀習慣，近年積極推廣「以功代金」，鼓勵民眾將原本購買紙錢的費用捐助社福團體。今年上半年已有超過3400人次響應，累計善款逾250萬，約可減少55.7公噸紙錢焚燒，相當於減少83.5公噸二氧化碳及153公斤PM2.5排放。

環保局表示，「以功代金」不僅能將善心化為福報，幫助弱勢，也能兼顧信仰與環保，達到「誠意不減、愛心加倍」效果。若民眾仍有焚燒紙錢需求，也建議遵循「紙錢減量燒」原則，選用大面額、低污染環保紙錢，並避免露天燃燒，在延續傳統祭祀文化的同時，共同守護台南空氣品質。

台南市自2019年起設置紙錢專用爐集中處理祭祀紙錢，今年清明後及天赦日等民俗祭典集運量均大增，一度專用爐面臨高負荷運轉考驗，即將迎來中元普度，環保局呼籲民眾響應「以功代金」及環保祭祀，從源頭減少紙錢焚燒。圖／南市環保局提供
台南市自2019年起設置紙錢專用爐集中處理祭祀紙錢，今年清明後及天赦日等民俗祭典集運量均大增，一度專用爐面臨高負荷運轉考驗，即將迎來中元普度，環保局呼籲民眾響應「以功代金」及環保祭祀，從源頭減少紙錢焚燒。圖／南市環保局提供

環保局 清明節 春節

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