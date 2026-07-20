嘉義布袋新橋動土 陳世凱：要像淡江大橋成賞景熱點

嘉義縣布袋海埔新生地區第二條聯外道路今天正式動土，總經費約15.2億元，將於布新橋北側新建景觀橋及聯外道路，不僅可改善長年交通壅塞、強化防災避難功能，更規畫人行、自行車及觀景空間。交通部長陳世凱以淡江大橋為例表示，每天步行及騎自行車上橋欣賞夕陽的人數，已快比機車還多，未來布袋新橋也將兼具交通與觀光功能，可望成為嘉義沿海新地標。

「布袋商港聯外道路新闢工程」今天上午由陳世凱與嘉義縣長翁章梁共同主持動土典禮，立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑及中央、地方民意代表到場見證，宣告工程正式啟動。

陳世凱表示，現代橋梁設計已融入人本理念，不只追求造型與地方景觀融合，更重視行人及自行車友善空間。他以淡江大橋為例指出，每天走上橋欣賞夕陽的行人與自行車族，已快比機車還多，顯示橋梁除交通功能外，也能成為觀光景點。因此布袋新橋特別規畫人行道、自行車及觀景休憩空間，未來民眾可步行或騎車登橋遠眺布袋漁港與濱海夕照，讓這座橋不只是第二條聯外道路，更成為嘉義縣重要觀光資源。

翁章梁表示，布袋海埔新生地區是嘉義重要觀光與經濟發展據點，目前對外交通僅仰賴2001年完工的布新橋，每逢周末及連假經常壅塞，加上橋梁受地層下陷及海水侵蝕影響，耐久性逐漸降低，未來面對極端氣候及海平面上升，也有防災避難需求，因此增建第二條聯外道路刻不容緩。

縣府指出，工程原核定經費13.6億元，受原物料價格上漲及營建成本增加影響，歷經5次流標，縣府追加約1.6億元配合款後，總經費提高至15.2億元，今年5月完成決標，預計今年8月開工，工期960天，目標2029年8月完工通車。

新闢道路全長1345公尺，其中橋梁及引道長612公尺，主橋長265公尺，採雙向4車道配置，橋面最寬25公尺，並設置人行道、自行車及觀景空間。橋梁以「鹽田上的巨人」為設計意象，融入鹽田、竹籠及雙「Q」造型，象徵嘉義在地特色，未來也將結合夜間景觀照明，串聯高跟鞋教堂、觀夕木棧道及布袋商港等觀光據點。

工程採懸臂工法施工，可減少橋墩設置、降低對漁港航道影響，並依極嚴重鹽害區標準進行耐久性設計，採用深基礎、防蝕塗裝及鋼纜四重防蝕系統，提高橋梁使用壽命。此外，港區也將新植300餘棵喬木，兼顧景觀綠化與環境永續，打造兼具交通、安全、觀光及生態的新門戶。

嘉義縣政府建設處長郭良江簡報指出，新橋將設置人行道、自行車及觀景空間，打造兼具交通、觀光與賞夕陽功能的新地標。記者李宗祐／攝影

交通部長陳世凱表示，布袋商港聯外道路新橋兼具交通與觀光功能，未來可望成為嘉義沿海新地標。記者李宗祐／攝影

交通部長陳世凱、縣長翁章梁等人共同出席布袋商港聯外道路新闢工程動土典禮，見證工程正式啟動。記者李宗祐／攝影

交通部長陳世凱、縣長翁章梁率與會貴賓上香祈福，祈求布袋商港聯外道路新闢工程施工順利、如期完工。記者李宗祐／攝影

交通部長陳世凱、縣長翁章梁與中央、地方民意代表共同為布袋商港聯外道路新闢工程動土，預計2029年8月完工通車。記者李宗祐／攝影