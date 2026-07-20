土庫鎮志編纂團隊正式成軍 第一本老鎮文史將於後年出版

為推動「土庫鎮志」編纂工作，完整保存土庫鎮的人文歷史、產業發展與地方記憶，土庫鎮志總召集人駱芬美邀集地方文史工作者、學者耆老組成編纂團隊，今天首度在土庫鎮萬得醫院召開鎮志啟動會議，透過交流討論凝聚編纂方向，正式展開土庫鎮志編修工作。

土庫鎮長陳特凱表示，土庫原名「 土庫街」在1945年10月25日正名為「土庫鎮」，隸屬於台南縣，1950年雲林立縣，改隸雲林縣，迄今80年，土庫是雲林農、商重鎮，更有豐富的宗教文化底蘊，但迄今仍沒未有鎮志，最近獲縣府文觀處補助將以約400萬元編纂。

土庫鎮志由萬得醫院負責人駱芬美擔任總召集人，邀集熱心地方文史的土庫鎮公所機要秘書、土庫驛可可莊園董事長陳盈豪、土庫耆老謝暉宏、「雲林志」總編輯吳學明、土庫知識青年發展協會理事邱子玲，及撰稿團隊王襄捷、施良玫、邱正略、許嘉翔、廖淑玲、徐雨村、賴信真及行政助理黃正明，將啟動鎮志編纂工作。

經研討後，對於鎮志編纂方向、章節、資料蒐集及訪談均有了初步規畫架構。駱芬美指出，鎮志將有11篇，包括沿革、住民、地理、政事、經濟、教育、社會、醫療衛生、宗教、文化藝術及人物篇，每篇章的撰稿人將陸續安排田野訪談工作時程，編纂時間約660天，預計後年初完成付梓。

總編輯吳學明指出，地方志是歷史紀錄也是地方的百科全書，核心精神在於「存史不論史」，編纂將以客觀、翔實原則，忠實保存地方發展軌跡，讓珍貴史料得以完整留存，作為後代認識地方的重要依據。

公所指出，第一階段田野訪談工作，預計8月底後將有3場以上耆老座談，邀請當地里民參與，提供珍貴老舊照片等文史資料，經審核通過有機會拿到授權費，歡迎鎮民踴躍參與，共同完成鎮志，為土庫留下完整且珍貴的地方歷史紀錄。

土庫鎮是雲林重要的農商重鎮，卻一直沒有鎮志，第一支編纂團隊成軍，將以約兩年展開文史蒐羅調研，預定後年正式出版。圖／雲林縣萬得文化協會提供