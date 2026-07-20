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台南善化建國路周邊多年積淹水 新建雨水下水道下月完成有望改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供
台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供

台南市善化區大成路、建國路口及周邊地區豪雨就常積淹水，影響民眾通行。檢討分析主因大成路側溝集水面積過大，既有側溝排水容量不足致雨水溢流。

為改善排水瓶頸，市府規畫建國路新設雨水下水道B幹線B4支線，提前截流側溝逕流，直接匯入雨水下水道幹線，預計下月底完工、提升整體排洪效率。

為改善都市道路積淹水，市府2030年向內政部爭取900萬元經費辦理「善化區雨水下水道系統檢討規劃」，2022年完成整體規畫。

水利局表示，完成規畫後向中央爭取經費，獲內政部國土管理署補助3千萬元辦理「建國路B4支線雨水下水道新建工程」，預計建國路在大成路至興華路間施設寬1.2公尺、高1.2公尺雨水下水道箱涵，全長約257公尺。

水利局說，箱涵除截流大成路側溝雨水，並沿建國路設置側溝連通管，收集周邊逕流並導入下水道系統，可有效降低豪雨期間積淹水風險，提升區域排水能力。

工程去年11月開工，已完成約190公尺箱涵施作。水利局說，天候穩定後即可加速施工，預計下月底前完工。施工期間因需辦理雨水下水道埋設作業，建國路在大成路至興華路西側車道配合施工封閉，請用路人配合交通維持措施，並依現場導引通行。

水利局指出，雨水下水道工程屬地下公共設施，施工期間除須配合道路交維，亦需協調各類地下管線遷移及施工介面，難度較高，感謝各管線單位配合，讓工程順利推動。另因工區鄰近商圈及善化夜市，施工前即與地方充分溝通協調，調整每日施工時段，降低對周邊商家營業及民眾生活的影響。

目前正值汛期，為降低工程施工期間大成路與建國路口積淹水風險，水利局協調施工廠商調整工法，先將部分工區降挖約30至40公分，並利用已完成箱涵作為臨時排水通道，引導周邊地表逕流排入雨水下水道，減輕既有側溝排水負荷，讓工程尚未完工前即可發揮部分排水改善效益。

台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供
台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供

台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供
台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供

台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供
台南善化建國路周邊積淹水困擾多年，市府新建雨水下水道下月完成有望改善。圖／市政府水利局提供

雨水 淹水 水利局

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