傳統信仰跨界管樂 嘉義城隍中元祭震撼登場

國定古蹟嘉義城隍廟擁有三百年以上歷史，長年為嘉義地區重要信仰核心與文化象徵。今年「諸羅城隍中元祭」首度將傳統信仰與西方管樂跨界融合，於7月19日晚上在廟埕舉辦盛大的啟動音樂會。市長黃敏惠表示，嘉義市將傳統民俗、城市文化與管樂藝術緊密結合，在悠揚樂聲中展現出震撼的力量，讓在地精神邁向國際舞台。

本次中元祭啟動音樂會由嘉義城隍廟吉勝堂什家將攜手嘉頌重奏團，開創廟宇文化與管樂對話的新篇章。音樂會中除邀請國際音樂獨奏家楊元碩演出「嗩笛狂想」，更特別將「嘉義城隍爺之歌」改編為管樂團版本，並為吉勝堂量身創作「綏靖護佑諸羅城」。盛大的展演陣容吸引國內外各界人士關注，國家表演藝術中心董事長楊其文也蒞臨參與，對此場文化藝術盛典給予肯定。

城隍廟董事長楊嘉南表示，慈悲的中元祭承載著慎終追遠、飲水思源的傳統精神，今年融合家將文化與管樂藝術，透過跨界展演為廟宇文化注入嶄新的藝術生命。

今年中元祭規畫四大主軸儀式，包含全嘉開普、佛道超渡、城隍夜巡、綏靖聖誕，並推出「朝聖之路」套色集章活動。今晚啟動儀後限量發放6000張集章明信片，信眾集滿5款印章即可兌換限量「城隍小背包」。

在鬼門開前夕，城隍廟將開放具有百餘年歷史的「淨爐除穢」敕水禁壇科儀供民眾參與，深夜子時再開啟鬼門。同時，數位體驗「百魂夜行」LINE手遊也同步開服，民眾可免下載App、掃碼化身「喚靈人」在夜巡中比拼靈力。

此外，農曆7月1日的普渡祭祀擺設規模也較往年盛大，現場以鮮果、老薑與海產、鱷魚營造出山景海觀的「山珍海味」創意供品，達成安穩秩序的祝願。

入選交通部「臺灣觀光雙年曆」的「城隍夜巡夯枷解厄」活動，當晚將在中央噴水池舉辦嘉年華會。主辦單位邀請臺灣唯一隸屬於官方的專業特技表演團體「臺灣特技團」演出。

演出內容融入「城隍之眼·公正廉明」、「暗訪除穢·光耀城邑」與「諸羅心、城隍情」三大創意核心，透過平衡車泡泡秀、鳳凰特技及震撼的鼓聲旗舞，將傳統的除幽抓鬼轉化為光影美學，並結合噴水池的「水」與城隍廟的「火」能量，演繹水火並濟的嘉義地緣精神，將諸羅城隍中元祭典推進國際觀光舞台。

傳統信仰融合西方管樂，嘉義城隍中元祭7月19日廟埕震撼啟動。記者李宗祐／攝影

傳統信仰融合西方管樂，嘉義城隍中元祭7月19日廟埕震撼啟動。記者李宗祐／攝影