科技感實驗室空降夏季旅展 「白金鹽究院」邀旅人為雲嘉南風情解密

台北國際夏季旅展，交通部觀光署雲嘉南管理處以充滿未來感的「白金鹽究院」作為策展主題，打造有如實驗室的沉浸式展區，邀請旅人化身為「鹽究員」，循著一條條旅遊路徑，解鎖最具雲嘉南濱海特色的風土祕密，讓更多民眾有機會深度探尋充滿「人文海味」的海口風情。

雲嘉南管理處指出，該展區集結最具代表性的在地品牌，包括獲獎無數的雲林口湖鄉「第一鰻波」鰻魚、展現農村甘苦人慢活魅力的「金湖休閒農業區」、以「咖啡鹽究院」概念打造特色飲品的「晨寓咖啡」，現場推出融合海鹽風味與咖啡香氣的招牌「海霧金咖啡」。

同時，也攜手深耕地方旅遊的首航旅行社，精選串聯雲嘉南濱海秘境、美食、產業與文化體驗的特色遊程，讓旅人一次收藏最道地的濱海旅行提案。

雲嘉南管理處長徐振能表示，整體攤位以充滿科技感的發光白金盒為設計核心，巧妙融入研究室元素，結合味覺、嗅覺、視覺、觸覺與互動體驗等五感設計，讓民眾不只是逛旅展，更像走進一座探索雲嘉南濱海風土魅力的實驗室。

為支持台灣鰻魚產業，現場除推出鰻魚入菜的鹽工便當，更可以直接買到正港台灣養殖且具有產銷履歷「身分證」的各種鰻魚精選產品。

從一杯咖啡、一口鰻魚，到一條條深入地方的旅遊路徑，每一步都是發現雲嘉南濱海獨特魅力的開始，邀請大家把握明天台北夏季國際旅展最後機會，來雲嘉南濱海管理處鹹味浪潮主題館，一起展開一場最有鹹味、最有故事、也最有溫度的濱海旅行。或想要獲得更多雲嘉南濱海觀光資訊，請關注「雲嘉南，好好玩!」官方粉絲專頁。

觀光署雲嘉南管理處邀集雲嘉南濱海風景區的在地美食特產，組合成「白金鹽究院」提供完整的旅遊美食路徑。圖／雲嘉南管理處提供

觀光署雲嘉南管理處邀集雲嘉南濱海風景區的在地美食特產，組合成「白金鹽究院」提供完整的旅遊美食路徑。圖／雲嘉南管理處提供

觀光署雲嘉南管理處邀集雲嘉南濱海風景區的在地美食特產，組合成「白金鹽究院」提供完整的旅遊美食路徑。圖／雲嘉南管理處提供