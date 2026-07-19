響應8020口腔保健 嘉市百名長者展潔牙力

響應國際「8020運動」，嘉義市第4屆樂齡勇壯口腔保健潔牙比賽今天登場，20支隊伍、100名選手參與。嘉義市長黃敏惠期盼透過活動建立正確潔牙觀念，維持良好口腔功能。

嘉義市衛生局攜手嘉義市牙醫師公會舉辦第4屆「樂齡勇壯口腔保健潔牙比賽」，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢、衛生福利部口腔健康司副司長王玲紅、嘉義市牙醫師公會理事長楊哲榮共同推廣口腔保健觀念。

黃敏惠表示，潔牙賽不只是競賽，更是響應國際口腔健康理念的具體實踐，市府將持續建構全齡化口腔健康照護網絡。看到長輩們積極學習正確潔牙方式非常感動，健康從一個人開始，也能影響家庭、帶動社區。希望大家都能善用牙醫師的專業，從照顧牙齒開始，擁有健康的身體與幸福的笑容。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，「8020運動」倡導80歲以上長者至少保有20顆自然牙，以維持基本咀嚼與營養吸收。日本推行30年後，2022年達成率已破50%，反觀台灣2023年統計，80歲以上符合標準者僅26.6%。加上前幾年新冠疫情影響，許多民眾因顧忌染疫延誤就醫，導致疫情後口腔問題加劇。

連續參賽第3年的72歲參賽者林阿嬤說，以前以為天天刷牙就好，經過醫師指導才知道牙間刷的學問。和隊友天天練習，不僅牙齦不再流血，更累積了終身受用的潔牙技巧，看大家戰鬥力十足，這次一定要比上次成績更好。

為了協助參賽者精進潔牙技巧，嘉義市牙醫師公會在賽前安排專責醫師於看診後深入社區進行密集訓練，從貝氏刷牙法到牙間刷使用時的力道與技巧，逐一細心指導，協助長者建立正確口腔保健習慣。