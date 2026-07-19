「台灣甘蔗之父」金子昌太郎冥誕 家族訪新化尋根

有「台灣甘蔗之父」稱譽的日人金子昌太郎今年適逢150年誕辰，86歲長孫金子龍亮夫婦今天率女兒夫婦及三名孫女，至台南新化來尋找祖先足跡，受到地方熱情接待，下午一行人將轉往總爺藝文中心參訪。

金子昌太郎（1876－1971），為日本群馬縣前橋市人，畢業於札幌農學校（今北海道大學前身），1907年來台任職於台南大目降糖業試驗場（今台南新化區），長期投入甘蔗品種改良、栽培技術研究及糖業人才培育，前後於台灣服務近30年，為台灣近代糖業發展奠定基礎，有「台灣甘蔗之父」稱譽；1912年出版「甘蔗農學」，被視為研究台灣糖業史的重要經典，1930至1936年間再度來台擔任明治製糖株式會社（今總爺藝文中心）顧問，1937年返日，晚年以其畢生研究成果取得農學博士學位，1971年於日本群馬縣逝世，享耆壽94歲。

金子家族今上午走訪新化朝天宮、武德殿等處，成員包括金子昌太郎的孫子金子龍亮，妻子金子輝子及女兒奥村美希子、女婿奥村泰弘及三名孫女奥村悠、奥村美海、奥村穂乃香三代同堂訪台。

今天第一站由新化朝天宮主委許滄淵等人及多名新化文史工作者、文化局文化園區管理科長呂松穎、台糖公司研究專員孫世欽等人陪同參觀朝天宮，廟內的日昭和2年「重修朝天宮碑記」上留有「金子昌太郎」。看到文字瞬間，一行人難掩激動神情。

新化文史工作者康文榮並送上以金子昌太郎在台拍攝的照片製成「台灣甘蔗之父金子昌太郎150歲冥誕紀念郵票」，緬懷金子昌太郎對新化的恩情，過程更添溫馨。

南市文化局指出，據查，金子昌太郎除1915年噍吧哖事件為新化人求情，還暗助新化長老教會設立與建堂。1924至1927年擔任科長，參與新化黃金年代萬人空巷的品評會，農業專修學校的成立及虎頭埤入選八勝十二景。最重要是當時梁道街長為執行新市區建造計畫，不顧新化大老反對，強行遷移媽祖宮，打開新化交通的任督二脈時，金子事後捐金給朝天宮紓解民怨。

新化文史工作者康文榮並送上以金子昌太郎在台拍攝的照片製成「台灣甘蔗之父金子昌太郎150歲冥誕紀念郵票」，緬懷金子昌太郎對新化的恩情。記者謝進盛／翻攝