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從赤崁糖到伴手禮 台南古法製糖飄香60國
台南素有美食之都美名，糕餅甜點更是地方特色之一，台南市觀旅局今年推出「鹹甜引路臺南味」系列，由張耘書透過職人故事介紹在地糕餅文化，此次以赤崁樓旁的「rhalife赤崁糖」為主題，不僅是國內少數仍保留古法煉製赤崁糖業者，更讓傳統糖業重獲新生。
觀旅局表示，位於赤崁樓旁的「rhalife赤崁糖」創辦人吳易隆，承襲家族製糖技藝，為避免傳統工法失傳，返鄉接手製糖事業，從甘蔗種植到熬糖全程親力親為，堅持採自然農法、不施化肥農藥，再以龍眼木慢火熬煮、多重孔明鼎走水煉製，保留甘蔗原有糖蜜與礦物質，讓赤崁糖散發天然焦香與層次豐富的甜味。
吳易隆表示，赤崁糖曾是外銷日本製作黑糖的重要原料，如今希望透過品牌轉型，讓傳統糖業重獲新生，因此，近年來不僅將赤崁糖打造為觀光伴手禮，也研發椪餅、糖餅、糖花等創新商品，結合故事行銷與DIY體驗，吸引年輕族群認識台南百年糖文化。
他也提到，目前品牌已外銷60多個國家，海外市場占約95%，並曾獲「新味食潮」、「府城十大伴手禮」及台南400台灣燈會伴手禮等多項肯定，希望未來能讓更多國人重新認識天然原糖的價值，把這份屬於台南的甜蜜留在台灣。
觀旅局也說，遊客在造訪赤崁糖時，也可順遊赤崁樓、祀典武廟、大天后宮、神農街及海安路藝術街等景點，搭配周邊特色小吃，體驗最具代表性的台南舊城散策路線。
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