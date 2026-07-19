一步一腳印 南市做工行善團完成第331戶修繕案

台南市政府勞工局做工行善團一步一腳印，帶著渾身專業與滿腔熱血，貫徹為弱勢勞工修繕房舍理念，在投入柳營區呂姓婦人住處修繕，完成第331戶修繕案。

柳營區呂姓婦人雖身患疾病，仍努力工作維持家計，同時肩負照顧家中身心障礙家屬的責任，長期承受沉重的經濟與照顧壓力，無力負擔房屋修繕費用。

經柳營奇美醫院居家照顧服務員主動通報後，南市政府勞工局立即安排會勘並啟動修繕作業，結合電氣、泥水、電子機械加工、鋁製品、木工及油漆等工會志工分工合作，陸續完成屋內外拆除、屋頂修繕、鋁門窗安裝、室內裝潢、屋外無障礙坡道施作、地板及廚房磁磚鋪設，以及油漆粉刷等工程。

今天修繕工程持續進行，由南市電氣業職業工會志工進場安裝廚具、流理台及浴室設備；南市木工業職業工會則協助運送二手家具，包括雙人床2座、雙人床墊2個、雙人衣櫥2座、餐桌1張、椅子4張、置物櫃1座、鐵桌2張及木椅2張等。

台南市勞工志願服務協會捐贈電風扇、大台南總工會贈送床具組、台南市餐飲業職業工會也贈送涼被，讓老舊住宅逐步蛻變為安全舒適的新家，第331戶修繕案大功告成。

南市府勞工局長王鑫基表示，為職災弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢家庭，後續將投入鹽水、安南區修繕案，將來自社會各界愛心源源不絕地傳承下去。

南市做工行善團一步一腳印，今完成第331戶修繕案。記者謝進盛／翻攝

南市做工行善團一步一腳印，今完成第331戶修繕案。記者謝進盛／翻攝