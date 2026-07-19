跨過濁水溪第一座戲水場開幕 西螺大橋旁親水節人潮超熱情

跨過濁水溪第一座親子戲水場盛大開幕，西螺鎮公所昨、今兩天開辦盛大親水節，吸引各地遊客攜家帶眷消暑同樂，各式大型戲水設施、水槍大戰、精彩歌舞熱情陪伴，尤其雪花泡泡從天而降，像大熱天下大雪，所有人心透涼，小孩樂翻天，水花市集提供文創和美食，大人也盡情享受，現場歡笑不斷，為清涼歡樂暑假揭開序幕。

西螺鎮公所表示，為打造親子休閒園區，公所在西螺大橋畔，打造蝴蝶公園及新完工的親子戲水場，讓大小朋友在炎炎夏日盡情玩水、放鬆身心，同時結合鄰近的太平老街商圈與福興宮，連結成一條老少皆宜的觀光休閒軸帶。

「西螺親水節」昨天下午及今天兩天，在大橋廣場、蝴蝶公園從白天玩到晚，入場全免費，只須帶著一顆美好心情，即可全家暢玩到底，西螺鎮長廖秋萍、縣議員洪如萍、西螺鎮代會副主席廖秀娟主持開幕，Lemon團體帶來活力歌舞演出，為親水節揭開序幕，全場齊喊「3、2、1」，戲水城堡，水槍大戰開場，大小朋友玩得不亦樂乎。

晚間，濁水溪夾帶甜美和風襲來，DJ壓軸演出，結合動感音樂與燈光，陪伴全場在夏夜中盡情狂歡，把氣氛帶到最高點。今天上午來自各地的遊客紛至沓來，甚有從濁水溪對岸的彰化趕來參加親水盛會，水槍追逐、水花四濺，沁涼與歡樂滿足所有人的心，歡樂全寫在每個人臉上。

公所還提供闖關兌換限量水槍，社群打卡可獲限量護目鏡，更有免費冰棒全是年輕人最愛。「水花市集」集結在地特色美食、文創商品攤位，遊客邊玩水、邊吃美食、選購特色商品，感受西螺老鎮的魅力。

今天夢幻泡泡秀、精彩魔術秀登場，更吸引人潮把握最後一天，相約西螺逛街玩水消暑，共度歡樂夏日時光。鎮長廖秋萍表示，親水節激發每個遊客的「玩心」，西螺大橋不再只是一座美麗紅色大橋，而是一座具有可親近性的人文大橋，歡迎更多人走進西螺來體驗。

西螺親水節把西螺大橋廣場打造成水上樂園，兩天來吸引大批民眾攜家帶眷，全家玩水消暑嗨翻天。記者蔡維斌／攝影

西螺親水節把西螺大橋廣場打造成水上樂園，盛夏飄雪，兩天來吸引大批民眾攜家帶眷，全家玩水消暑嗨翻天。記者蔡維斌／攝影

西螺親水節把西螺大橋廣場打造成水上樂園，兩天來吸引大批民眾攜家帶眷，全家玩水消暑嗨翻天，西螺鎮長廖秋萍（右一）也陪小朋友玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影

西螺親水節把西螺大橋廣場打造成水上樂園，盛夏飄雪，兩天來吸引大批民眾攜家帶眷，全家玩水消暑嗨翻天。記者蔡維斌／攝影