山上水道博物館夏浪祭增20公尺戲水樂園 12歲以下免費

台南山上花園水道博物館下月1、2日將舉辦第二屆夏浪祭，除保留去年大獲好評百米滑水道，今年新增直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，打造歷年規模最大夏浪祭戲水體驗，12歲以下兒童憑證件更可免費入園。

南市府文化局說，山上花園水道博物館擁有百年古蹟、廣闊綠地與豐富自然生態，百年前，肩負供應台南民生用水的重要使命；如今化身為暑假最受歡迎的親子戲水樂園夏浪祭結合戲水、文化與生態體驗，希望讓民眾在消暑玩樂之餘，也能走進百年水道，認識文化資產，感受古蹟與自然共存魅力。

文化局指出，今年夏浪祭以「一波又起」為主題，保留去年深受親子喜愛的百米滑水道，同時新增直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，形成兩大戲水區，無論喜歡高速滑水的刺激感，或是在淺水區悠閒戲水，都能找到適合自己玩法。

同時，今年也持續推出人氣「Fun水市集」，集結特色美食、文創及手作攤位，並規劃益智闖關與集點活動，完成指定挑戰或於園區消費，即可累積點數兌換精美好禮。

此外，活動期間還安排攀樹體驗、蜂遊趣、綠植手作等戶外活動，即使不玩水，也能盡情探索園區，一票享受戲水、逛市集、親近自然及文化體驗等多重樂趣。

文化局長黃雅玲表示，今年夏浪祭持續推出親子優惠，活動期間12歲（含）以下兒童憑相關證件即可免費入園，歡迎民眾把握暑假，感受百年水道獨有夏日魅力。