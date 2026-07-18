嘉義東石海之夏音樂會熱情開唱 超過4萬人擠爆東石漁人碼頭

2026東石海之夏今天在嘉義縣東石漁人碼頭熱鬧登場，今年以「小孩放電、大人吶喊」為主題，結合大型戲水設施、特色市集及流行音樂晚會，吸引大批親子與遊客，首日湧入4萬3213人次，縣長翁章梁今晚到場與民眾同樂，邀請大家到東石吃鮮蚵，欣賞精彩演出。

文觀局介紹，東石漁人碼頭7月18、19、25、26日化身大型親水樂園，打造高達42公尺「獨角獸急速滑水道」，受大小朋友歡迎，不少家長陪著孩子排隊體驗，現場另設有「奇幻漂流搖搖船」、「歡樂沁涼戲水池」等設施，讓民眾在炎炎夏日享受戲水消暑樂趣。

東石海之夏音樂晚會登場前，舞台前已擠滿等待演出的歌迷，實力派「情歌王子」陳勢安擔綱壓軸，帶來多首膾炙人口的經典情歌，新世代女團「幽靈水晶」、實力派新星林茉曦，以及禾羽、小銘等藝人輪番演出，鄉親揮舞加油棒，為熱愛的偶像應援。

翁章梁表示，東石海之夏已成為嘉義暑假的代表性活動，每年吸引許多親子家庭及遊客參與，不僅能讓孩子盡情放電，也能帶動東石觀光及地方商機。他說，下周活動還有煙火秀等精彩內容，歡迎民眾把握暑假到東石吹海風、品嚐鮮蚵，感受嘉義濱海夏日風情。

嘉義東石海之夏音樂會今晚開唱，超過4萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石海之夏音樂會今晚開唱，超過4萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／嘉義縣政府提供