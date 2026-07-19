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惡臭擾民…中央地方權責互推 永康西勢中排成整治孤兒

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
省道台20線台南永康西勢中排積水，惡臭四溢，議員質疑中央地方互推責任。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康西勢中排積水，惡臭四溢，議員質疑中央地方互推責任。圖／李鎮國提供

台南永康區中山北路台廿線西勢中排，長年積水嚴重，惡臭、綠藻、垃圾、優氧化等環境衛生問題引發民眾抗議。民代指出早年水利會時期曾與市府局處討論過此案，但中央與地方相關單位都互踢皮球，導致整治停滯，長期造成地方困擾。

議員李鎮國說，西勢中排上游排水由水利局認養，下游現仍屬農田水利署，早期水利會曾與市府局處研議由水利局認養，後來被否決，現在這條中排「變成道路旁的孤兒」，屬爭議水道，沒人敢碰，即使淤積長草，區公所只會針對搆得到的部分處理，農水署也從未清淤。

「各單位都在打躲避球」，李鎮國指西勢中排雖是灌溉溝，卻早已變成社區廢水排放渠，這處土地屬農水署，理應向上申請整修計畫，不能放任不管。結果前天再次會勘，局處的回應是「會再協調溝通」，他氣得開罵，「沒有任何建設性的太極拳回覆」。

他表示，已爭取立委陳亭妃再辦一次高層會勘，希望優先改善。水利局長邱忠川表示，中排土地所有權及管理權責單位是農水署，地方反映一直沒有處理，農水署也沒意願將土地所有權與管理權移交給市府。但基於保護市民與環境衛生，目前有排水不良會盡快清理，但要徹底解決排水系統須整體改善，地方已請求立委協助，水利局也會全力配合相關作業。

水利署 水利局 台南 永康

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