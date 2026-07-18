聽新聞
0:00 / 0:00
台南獨居婦透天厝堆滿回收物 志工助清逾27噸
台南市永康區76歲許姓婦人平日獨居在4層樓透天厝，因堆放大量回收物影響環境，里長取得許婦同意後，今天動員近50名志工清出逾27噸雜物，並進行環境清消恢復整潔。
永康區長譚乃澄告訴中央社記者，今天調派清潔車、抓斗車、回收車協助清運，志工清運過程中發現有些雜物可能囤積已超過10年，最後估算清出雜物重量逾27噸，清運後也可讓附近居民鬆口氣。
永康區鹽興里長鄭進在表示，許婦平日獨居，囤積大量回收物又無力拿去變賣，透天厝內每層樓都堆滿雜物。先前已號召志工協助清理環境多次，但無法徹底解決問題，近日又接獲附近民眾反映，指稱有異味飄散，且老鼠、蟑螂出現頻率增加，也有人擔心安全問題。
鄭進在提到，經與許婦溝通取得同意後，今天號召環保志工隊、慈濟志工等單位人員協助，動員近50人，全面協助清理屋內可丟棄的雜物，因清到屋外的東西太多，一度暫時封閉社區道路，並方便清運車輛進出搬運。
鄭進在表示，志工將屋內雜物清空後，還協助刷洗浴廁，並在屋內進行消毒，盼能徹底為社區解決問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。