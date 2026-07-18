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台南獨居婦透天厝堆滿回收物 志工助清逾27噸

中央社／ 台南18日電

台南市永康區76歲許姓婦人平日獨居在4層樓透天厝，因堆放大量回收物影響環境，里長取得許婦同意後，今天動員近50名志工清出逾27噸雜物，並進行環境清消恢復整潔。

永康區長譚乃澄告訴中央社記者，今天調派清潔車、抓斗車、回收車協助清運，志工清運過程中發現有些雜物可能囤積已超過10年，最後估算清出雜物重量逾27噸，清運後也可讓附近居民鬆口氣。

永康區鹽興里長鄭進在表示，許婦平日獨居，囤積大量回收物又無力拿去變賣，透天厝內每層樓都堆滿雜物。先前已號召志工協助清理環境多次，但無法徹底解決問題，近日又接獲附近民眾反映，指稱有異味飄散，且老鼠、蟑螂出現頻率增加，也有人擔心安全問題。

鄭進在提到，經與許婦溝通取得同意後，今天號召環保志工隊、慈濟志工等單位人員協助，動員近50人，全面協助清理屋內可丟棄的雜物，因清到屋外的東西太多，一度暫時封閉社區道路，並方便清運車輛進出搬運。

鄭進在表示，志工將屋內雜物清空後，還協助刷洗浴廁，並在屋內進行消毒，盼能徹底為社區解決問題。

台南 透天厝 中央社

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