快訊

大股東解質押？國巨再發聲「未收到通知」 持股狀況無任何變動

解婕翎人行道等紅燈遭撞！滑板車騎士竟怒瞪走人 警方說話了

中央都沒發覺…還原宜蘭揪出新批號問題油始末 這個縣市優先通報

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林將斥資5億打造武術傳藝基地 西螺七崁武術園區今動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，今天動土典禮，各地獅陣武團精彩演出。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，今天動土典禮，各地獅陣武團精彩演出。記者蔡維斌／攝影

斥資近五億元，在武術故鄉的雲林西螺鎮將打造「西螺七崁武術園區」，今天盛大動工，來自各界「武林高手」齊聚見證這座全國最高檔的「武館」起造，該園區占地近2公頃，外觀將以傳統合院聚落概念，打造武術意象，兩樓建築規畫有瞭望台、七崁練武廣場、茶道禪修室等設施，未來可成為推廣武術教育基地，預計2028年1月完工。

雲林西螺七崁武術傳承近200年，如今面臨武師老化，傳統武藝斷層危機，為推動武術文化傳承，雲林縣府自籌4.48億元，將在西螺大橋附近建造「西螺七崁武術園區」，今天由雲林縣長張麗善、議長黃凱、水利署第四河川分署長張朝恭、西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源及基金會前董長的縣議員李明哲等人共同主持動土。

來自武術故鄉西螺各地區的武團數百人，也到場表演傳統武術，熱鬧滾滾。縣府交工局長汪令堯表示，武術園區占地約兩公頃，緊鄰西螺大橋、森活武樹公園，未來將規畫武術中庭、演武館、推廣教育中心等場域，外觀以傳統合院聚落樣態為設計主軸，除有武術表演、練習場地，演武廳更可作為武術、空手道、柔道等A1級國際性比賽場地。

長年推展武術教育的李明哲表示，西螺七崁武術已延傳近200年，主要分布在西螺、二崙、崙背，幾乎每個村落都設有武館，分別有振興社、勤習堂、武野館等流派，20多年來武術師傅多數已年邁，許多正規傳統武術面臨失傳，武術園區對未來透過教育推展武術年輕化，幫助很大。

張麗善表示，雲林有武術故鄉美名，多年來武術界積極建議，縣府盤點適合場域，終能催生了西螺七崁園區的設置，將來園區擁有國際標準武術專用場域，可舉辦各類武術嘉年華、教學研習等，讓年輕世代有機會接觸武術延傳武藝文化，讓武術故鄉世代永續。

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，今由縣長張麗善主持動土儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，今由縣長張麗善主持動土儀式。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，有古色古香長廊造景。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，有古色古香長廊造景。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，有寬闊的練武廣場。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，有寬闊的練武廣場。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造兩公頃的西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府斥資4.48億元將打造兩公頃的西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝

雲林 西螺大橋 西螺

延伸閱讀

彰縣府「窮則變、變則通」 催生第五座綜合運動館占地4公頃今動工

苗栗115學年縣立高中、國中小校長遴選完成 9名候用校長走馬上任

影／鍾東錦發表縣政願景白皮書 以五道光芒破題勾勒苗栗未來發展藍圖

雲林出土台灣首批二戰日軍陶瓷手榴彈 明在建國眷村首度亮相

相關新聞

牛棚真「起火」？ 台南亞太主球場高爾夫球車起火 體育局：不影響賽事

牛棚真「起火」了？台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚發生火警，疑三壘側後方儲藏室突竄出黑煙，消防局獲報後立即派遣安和分隊趕往灌救，火勢約30分鐘內控制並撲滅，燃燒高爾夫球車及周邊雜物，所幸無人傷亡，也未波及球場主體，虛驚一場。

雲林將斥資5億打造武術傳藝基地 西螺七崁武術園區今動工

斥資近五億元，在武術故鄉的雲林縣西螺鎮將打造「西螺七崁武術園區」，今天盛大動工，來自各界「武林高手」齊聚見證這座全國最高檔的「武館」起造，該園區占地近2公頃，外觀將以傳統合院聚落概念，打造武術意象，兩樓建築規畫有瞭望台、七崁練武廣場、茶道禪修室等設施，未來可成為推廣武術教育基地，預計2028年1月完工。

均衡台灣論壇陳璧君以雲林模式 期為國家打造戰略新支點

雲林縣副縣長陳璧君昨天代表縣府出席《均衡臺灣論壇－城鄉勝利方程式：從國際經驗看大南方綠色創生與城鄉翻轉》，與國發會、台南市府及多位國內外專家學者，共同探討台灣未來的區域治理與均衡發展。陳璧君會中強調，均衡臺灣，不是資源平均分配，而是讓每個地方都成為國家的戰略力量。

翁章梁出版新書「嘉義被看見了」 回顧8年治理歷程下一步引關注

嘉義縣長翁章梁出版新書「嘉義被看見了：從土地到天空的閃耀」，紀錄嘉縣8年治理歷程與轉型成果，以「整地」闡述治理理念，認為地方發展就像耕作，先要盤點資源、完善基礎建設，才能迎接後續投資，嘉義縣發展成果亮眼，翁章梁下一步也備受關注，但他仍未鬆口透露。

2026嘉義文學季開展 王瓊玲用文字書寫嘉鄉故事

2026嘉義縣文學季今天在朴子市水道頭文創聚落開幕，今年以「文字舞台—與我們的嘉鄉故事 王瓊玲的藝文創作」為主題，展出梅山鄉出身、中正大學中文系退休教授王瓊玲的小說、散文及改編戲劇作品，呈現嘉義土地、人文風景與歷史記憶，展期至9月20日。

省道台20線台南永康中排積水惡臭四溢 議員質疑一再會勘中央地方互推

台南市永康區中山北路台20線公牛隊牛排館前西勢中排積水嚴重惡臭、綠藻、垃圾、優氧化等環境衛生問題引發民眾抗議。在地市議員李鎮國指出，因會勘討論、中央地方單位都互踢皮球，已請立委陳亭妃邀各單位權責主管再到場看如何善後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。