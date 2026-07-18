雲林將斥資5億打造武術傳藝基地 西螺七崁武術園區今動工

斥資近五億元，在武術故鄉的雲林縣西螺鎮將打造「西螺七崁武術園區」，今天盛大動工，來自各界「武林高手」齊聚見證這座全國最高檔的「武館」起造，該園區占地近2公頃，外觀將以傳統合院聚落概念，打造武術意象，兩樓建築規畫有瞭望台、七崁練武廣場、茶道禪修室等設施，未來可成為推廣武術教育基地，預計2028年1月完工。

雲林西螺七崁武術傳承近200年，如今面臨武師老化，傳統武藝斷層危機，為推動武術文化傳承，雲林縣府自籌4.48億元，將在西螺大橋附近建造「西螺七崁武術園區」，今天由雲林縣長張麗善、議長黃凱、水利署第四河川分署長張朝恭、西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源及基金會前董長的縣議員李明哲等人共同主持動土。

來自武術故鄉西螺各地區的武團數百人，也到場表演傳統武術，熱鬧滾滾。縣府交工局長汪令堯表示，武術園區占地約兩公頃，緊鄰西螺大橋、森活武樹公園，未來將規畫武術中庭、演武館、推廣教育中心等場域，外觀以傳統合院聚落樣態為設計主軸，除有武術表演、練習場地，演武廳更可作為武術、空手道、柔道等A1級國際性比賽場地。

長年推展武術教育的李明哲表示，西螺七崁武術已延傳近200年，主要分布在西螺、二崙、崙背，幾乎每個村落都設有武館，分別有振興社、勤習堂、武野館等流派，20多年來武術師傅多數已年邁，許多正規傳統武術面臨失傳，武術園區對未來透過教育推展武術年輕化，幫助很大。

張麗善表示，雲林有武術故鄉美名，多年來武術界積極建議，縣府盤點適合場域，終能催生了西螺七崁園區的設置，將來園區擁有國際標準武術專用場域，可舉辦各類武術嘉年華、教學研習等，讓年輕世代有機會接觸武術延傳武藝文化，讓武術故鄉世代永續。

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，今由縣長張麗善主持動土儀式。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，有古色古香長廊造景。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，有寬闊的練武廣場。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府斥資4.48億元將打造西螺七崁武術園區，成為國內傳統武術重要傳承基地，園區採合院聚落設計，如古代營寨，作為武術教育推展中心。記者蔡維斌／翻攝