均衡台灣論壇陳璧君以雲林模式 期為國家打造戰略新支點

雲林縣副縣長陳璧君昨天代表縣府出席《均衡臺灣論壇－城鄉勝利方程式：從國際經驗看大南方綠色創生與城鄉翻轉》，與國發會、台南市府及多位國內外專家學者，共同探討台灣未來的區域治理與均衡發展。陳璧君會中強調，均衡台灣，不是資源平均分配，而是讓每個地方都成為國家的戰略力量。

出席這項論壇的包括國發會副主委彭立沛、台南市長黃偉哲、JLL Global Insight 總監 Phil Ryan 及成大教授趙正義等國內外專家學者，陳璧君借鏡英國推動「區域再平衡（Levelling Up）」的國際經驗指出，真正的區域均衡發展，並非將資源機械式地平均分配，而是要因地制宜，讓每個地方都能充分發揮自身的獨特優勢，進而轉化為國家不可或缺的戰略支點。

她說，雲林被定位為台灣糧倉，卻肩負國家糧食安全、能源安全與永續發展的重要使命，面對極端氣候、農業缺工以及全球供應鏈重組等嚴峻挑戰，雲林沒有停留在傳統農業的思維，選擇以科技創新引領全面轉型，包括雲林農情通APP、智慧農業大學，物聯網及AI智慧化管理，成功打造出新世代的農業治理模式。

她並說明推動「轉廢為能」實踐綠色循環經濟，布局「沒有圍牆的健康照護生態圈」發展高齡醫學產業、森林碳匯、竹林碳權與生態保育，建構健康、環境與永續共生的鄉城治理成果。

她說，文化治理也是翻轉雲林的重要核心力量。從文化資產修復再利用、文化IP到雲西文化觀光廊帶的建構，帶動全面性觀光提升，連續兩年榮獲國際智慧城市論壇（ICF）全球智慧城市TOP7，亞太暨台灣永續行動獎連續三年全國第一，證明雲林打造的不只是傳統農業大縣，而是一座以農業為根、工業為翼、科技為引擎的「農工商科技城」。

陳璧君並勾勒未來雲林六大戰略定位，國家糧食安全基地、智慧農業創新中心、循環經濟示範基地、綠色能源戰略樞紐、高齡健康照護重鎮、重要的海運物流中心。並向中央提出建議，包含建立合理的財政移轉制度，正視農業對國家糧食安全的實質貢獻；國土計畫應充分尊重地方彈性發展需求；建立智慧農業、循環經濟及淨零轉型的常態性支持機制；推動「綠電利益共享」，讓發電所在地居民共享綠電收益與發展紅利；呼籲將「大南方綠色創生S廊帶」及「千億元智慧轉型計畫」納入雲林，讓農業智慧轉型上升為國家重要戰略。

她最後強調，均衡台灣，不是讓每個地方變得一樣，而是讓每個地方都因自己的特色而強大，雲林正以智慧農業、綠色能源、循環經濟、文化創新與永續治理，走出一條屬於自己的發展道路，並用實績證明傳統農業大縣同樣具備站上國際舞台的雄厚實力。

雲林縣副縣長陳璧君（右三）參加均衡台灣論壇，以「雲林模式」提出諸多建言，期為國家戰略找到新支點。圖／陳璧君提供

雲林縣副縣長陳璧君（左一）參加均衡台灣論壇，以「雲林模式」提出諸多建言，期為國家戰略找到新支點。圖／陳璧君提供