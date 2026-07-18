翁章梁出版新書「嘉義被看見了」 回顧8年治理歷程下一步引關注

嘉義縣長翁章梁出版新書「嘉義被看見了：從土地到天空的閃耀」，紀錄嘉縣8年治理歷程與轉型成果，以「整地」闡述治理理念，認為地方發展就像耕作，先要盤點資源、完善基礎建設，才能迎接後續投資，嘉義縣發展成果亮眼，翁章梁下一步也備受關注，但他仍未鬆口透露。

翁章梁1965年出生嘉義縣義竹鄉，1990年曾任野百合學運總指揮，歷任台中市府新聞室專員、前台南縣長陳唐山秘書、民進黨青年部主任，縣長陳明文提拔進入嘉義縣政府，2018年當選嘉義縣長，2022年連任，政治生涯較同期夥伴不算一路順遂，但也走出自己的一條路。

翁章梁介紹，全書以「兩點突破、全面挺進」為架構，呈現嘉義縣邁向農工科技大縣發展歷程，聚焦科技與消費性產業，涵蓋嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心等重大建設，另也著重民生建設與公共服務，推動樂齡假牙、長照服務、教育創新及青年返鄉等政策。

翁章梁介紹，科技產業發展前準備工作繁重，包括用水、供電、綠能及交通建設等配套措施，另因應企業綠電需求，成立「綠電銀行」協助進駐企業媒合在地綠電資源；亞創中心則作為無人機產業研發與交流基地，串聯製造、測試驗證及產業園區，形成完整產業聚落。

翁章梁表示，「嘉義被看見了」記錄嘉義縣的發展歷程以及歷史，希望為所有投入建設的人留下紀錄，自己扮演的角色地位不高，最重要的是掌握南部發展機會，把握前總統蔡英文支持嘉義機會，很高興有點成績可以跟嘉義人做交代，能夠為嘉義人做事情是福氣，非常感恩。

嘉義縣長翁章梁出版新書「嘉義被看見了」，回顧執政8年農工科技大縣發展歷程。圖／嘉義縣政府提供