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2026嘉義文學季開展 王瓊玲用文字書寫嘉鄉故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義文學季展出王瓊玲多年創作成果，包括小說、散文及改編京劇、歌仔戲、豫劇等作品，呈現深厚的台灣鄉土情懷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義文學季展出王瓊玲多年創作成果，包括小說、散文及改編京劇、歌仔戲、豫劇等作品，呈現深厚的台灣鄉土情懷。圖／嘉義縣政府提供

2026嘉義縣文學季今天在朴子市水道頭文創聚落開幕，今年以「文字舞台—與我們的嘉鄉故事 王瓊玲的藝文創作」為主題，展出梅山鄉出身、中正大學中文系退休教授王瓊玲的小說、散文及改編戲劇作品，呈現嘉義土地、人文風景與歷史記憶，展期至9月20日。

王瓊玲出生於嘉義縣梅山鄉，曾任世新大學中國文學系創系系主任，並於國立中正大學中國文學系任教多年，退休後持續投入文學創作與文化推廣，曾獲第68屆中國文藝獎章小說獎、嘉義縣第4屆文化獎等殊榮，並在國立台灣圖書館建館105周年之際，獲聘為首位駐館作家。

王瓊玲秉持「走向國際必須從本土出發」理念，累積出版2部散文集、5部小說及26部戲劇作品，內容多以鄉土文化、歷史事件及人物故事為題材，描寫台灣土地人情風貌，並將作品版稅全數捐贈給梅山文教基金會、敏道家園及823陣亡將士遺孀，以實際行動回饋社會。

王瓊玲分享，文學是一切感動的根源，透過文字可以推展成影像，傳達「感動」的心情，進而感動閱讀文字、欣賞影音、觀賞戲劇及古典戲曲的人，讓生命更溫柔，也讓生活更加美好，也能藉由文學作品呈現台灣本土的情懷記憶、歷史文化及人文關懷。

縣長翁章梁表示，文學之所以能流傳，是因為作家將生活與時代寫進作品，讓後人得以透過文字回望過去，了解不同年代的人文精神與價值，也看見嘉義這片土地的故事，邀請大家把握展期至嘉藝點水道頭文創聚落參觀，透過王瓊玲的作品，感受嘉義的人文底蘊與文學魅力。

2026嘉義文學季今天在朴子嘉藝點水道頭文創聚落開幕，縣長翁章梁參加開幕儀式並祝賀王瓊玲。圖／嘉義縣政府提供
2026嘉義文學季今天在朴子嘉藝點水道頭文創聚落開幕，縣長翁章梁參加開幕儀式並祝賀王瓊玲。圖／嘉義縣政府提供

2026嘉義文學季今天在朴子嘉藝點水道頭文創聚落開幕，展出王瓊玲小說、散文及戲劇作品。圖／嘉義縣政府提供
2026嘉義文學季今天在朴子嘉藝點水道頭文創聚落開幕，展出王瓊玲小說、散文及戲劇作品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義

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