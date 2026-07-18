不只台南人喜愛 「巷仔Niau」現身日本平戶吸粉掀打卡熱潮

台南市人氣吉祥物「巷仔Niau」走出台南、前進日本，成功在當地引發話題，南市文化局表示，今年巷仔Niau再度隨市府代表團前往日本平戶市參與鄭成功祭典，成為活動亮點，不少日本民眾主動合影，現場頻頻傳出「卡哇伊」讚嘆聲，在當地掀起一波「巷仔Niau」熱潮。

文化局說，去年首次帶著「巷仔Niau」參與日本平戶市鄭成功生誕祭典，並受邀於會場設置台南推廣攤位，平戶市是日本最早對外通商港口之一，也是鄭成功誕生地，與台南同樣擁有大航海時代的歷史淵源。

此外，巷仔Niau身上的特色斑紋融入海洋文化、多元族群及歷史意象，也讓不少日本民眾產生共鳴，成為現場受歡迎的拍照對象。

文化局提到，今年由台南市副市長姜淋煌率團前往平戶市參加鄭成功祭典時，再度帶著「巷仔Niau」同行，活動期間，不少民眾主動駐足拍照、互動，也有遊客特地前來尋找巷仔Niau的身影，讓這隻來自台南的吉祥物再次成為祭典焦點之一。

文化局指出，希望藉由文化交流活動，讓更多日本民眾透過「巷仔Niau」認識台南的歷史文化特色，也為台日城市交流增添更多互動與話題，相信相較於單純城市宣傳，巷仔Niau已逐漸成為文化交流中的代表角色，在日本累積一定的人氣與辨識度。