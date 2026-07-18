牛棚真「起火」？ 台南亞太主球場高爾夫球車起火 體育局：不影響賽事

牛棚真「起火」了？台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚發生火警，疑三壘側後方儲藏室突竄出黑煙，消防局獲報後立即派遣安和分隊趕往灌救，火勢約30分鐘內控制並撲滅，燃燒高爾夫球車及周邊雜物，所幸無人傷亡，也未波及球場主體，虛驚一場。

台南市體育局表示，經查，起火點位在三壘側後方儲藏室，初步研判疑與儲藏室內高爾夫球車有關，但確切起火原因仍待消防局火調報告釐清，目前火調已完成，現場同步展開整理作業，並以確保後續賽事如期、安全舉行為首要目標。

消防局指出，昨晚9時50分接獲民眾報案，指亞太成棒主球場二樓看台有黑煙不斷竄出，消防員趕抵時因場內無人，經聯繫球場管理人員到場開門後入內搶救，發現起火處位於三壘側大巴出口旁儲藏室，燃燒高爾夫球車及周邊雜物，燃燒面積約5平方公尺，火勢在晚間10時25分控制、10時28分完全撲滅。

由於亞太成棒主球場昨晚並無安排賽事，場地目前由台南市政府出租予統一獅球團使用。體育局強調，22日球場將舉行賽事，會儘速完成一、三壘側電器室及整體電力迴路檢測，確認供電系統運作正常，確保球場能如期、安全開賽。