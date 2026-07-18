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牛棚真「起火」？ 台南亞太主球場高爾夫球車起火 體育局：不影響賽事

聯合報／ 記者萬于甄邵心杰／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場三壘側後方儲藏室昨晚發生火警，疑高爾夫球車釀禍，消防人員獲報迅速到場灌救，火勢隨即撲滅，南市體育局強調，後續處理將以「賽事正常進行」為最高指導原則。圖為亞太成棒主球場外觀照。圖／聯合報系資料照
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場三壘側後方儲藏室昨晚發生火警，疑高爾夫球車釀禍，消防人員獲報迅速到場灌救，火勢隨即撲滅，南市體育局強調，後續處理將以「賽事正常進行」為最高指導原則。圖為亞太成棒主球場外觀照。圖／聯合報系資料照

牛棚真「起火」了？台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚發生火警，疑三壘側後方儲藏室突竄出黑煙，消防局獲報後立即派遣安和分隊趕往灌救，火勢約30分鐘內控制並撲滅，燃燒高爾夫球車及周邊雜物，所幸無人傷亡，也未波及球場主體，虛驚一場。

台南市體育局表示，經查，起火點位在三壘側後方儲藏室，初步研判疑與儲藏室內高爾夫球車有關，但確切起火原因仍待消防局火調報告釐清，目前火調已完成，現場同步展開整理作業，並以確保後續賽事如期、安全舉行為首要目標。

消防局指出，昨晚9時50分接獲民眾報案，指亞太成棒主球場二樓看台有黑煙不斷竄出，消防員趕抵時因場內無人，經聯繫球場管理人員到場開門後入內搶救，發現起火處位於三壘側大巴出口旁儲藏室，燃燒高爾夫球車及周邊雜物，燃燒面積約5平方公尺，火勢在晚間10時25分控制、10時28分完全撲滅。

由於亞太成棒主球場昨晚並無安排賽事，場地目前由台南市政府出租予統一獅球團使用。體育局強調，22日球場將舉行賽事，會儘速完成一、三壘側電器室及整體電力迴路檢測，確認供電系統運作正常，確保球場能如期、安全開賽。

消防員 台南 體育

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