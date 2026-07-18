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省道台20線台南永康中排積水惡臭四溢 議員質疑一再會勘中央地方互推

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供

台南市永康區中山北路台20線公牛隊牛排館前西勢中排積水嚴重惡臭、綠藻、垃圾、優氧化等環境衛生問題引發民眾抗議。在地市議員李鎮國指出，因會勘討論、中央地方單位都互踢皮球，已請立委陳亭妃邀各單位權責主管再到場看如何善後。

李鎮國表示，中排整段原屬農田水利會、年久失修，餐廳上游排水已由水利局認養，下游現仍屬農田水利署，早期水利會也有與市府局處首長討論過，原本水利局也要認養，後來又被否決掉，現在這條中排「已經變成主要道路旁的孤兒，屬爭議水道。

他說，「爭議水道沒人敢碰」，即使淤積長草，區公所機具只敢在馬路上針對搆得到的部份處理，農水署也從未清淤，因機具下去恐怕溝壁垮、溝底陷，「因為沒有底了」。

李鎮國質疑「各單位都在打躲避球」，現實雖是灌溉溝卻早已變成社區廢水排放渠，水利局、區公所有責任；但土地屬農水署，理應向上申請整修計劃，但既沒錢又怕為社區排水來不斷買單，就不負責放著不管。

他說，昨天再次會勘，聽到局處的建議還是「會再協調溝通，沒有任何建設性的太極拳回覆」，這裡之前就已經爭議多年也沒任何結果，甚至可能5年後還在研議。

李鎮國表示，昨天陳亭妃因立法院甲動未能到場，已請到場秘書再辦一次高層會勘，立委可以請農水署優先辦理指定排水路改善，會比市府各局處再協商又遙遙無期有效果。

省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供

省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供

省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供

省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供
省道台20線台南永康中山北路中排積水惡臭四溢議員質疑中央地方互推。圖／李鎮國提供

中央 台南 水利局

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